Läsartext: Akademiska kapellet i Bollnäs kulturhus

På pingstaftonens eftermiddag framträdde det i sin nuvarande skepnad med 85 musiker samt dirigent, Stefan Karpe och violinsolist, Christian Svarfvar. Vilken tur att Kulturhusets podium (scen) vid ombyggnaden fick en yta som rymmer en så stor orkester – den största som, enligt vad jag tror, spelat där!

Orkestern är inte professionell, men dess medlemmar är ändå i elitklass. Sedan några år är den unge dirigenten Stefan Karpe dess ledare med den ärevördiga titeln director musices. Hans ambitiösa inriktning präglade programmet som inleddes med den unge amerikanske tonsättaren Nico Muhlys Wish you were there med syftning på de balinesiska gamelan-klangerna och det rika slagverksinstrumentariet. Ett avancerat, idérikt och mångskiftande orkesterstycke i med viss likhet vad gäller instrumentationen med konsertens avslutande verk, Claude Debussys La Mer, Havet. La Mer fick en tolkning som på ett intressant sätt profilerade mot det fantasteri som världsberömda dirigenter och orkestrar i detta verk brukar excellera i. Här var det istället det gedigna musicerandet som gav La Mer en i mina öron ny spännande och intressant profil.

Mellan de båda orkesterverken fick vi höra Peter Tjajkovskijs underbara violinkonsert i orkesterns och solisten Christian Svarfvars helt fantastiska tolkning.

Åke Tylöskog