Debutroman med inspiration från hälsingeskogarna

Under sin uppväxt tillbringade Flora Wiström somrarna på familjens gård i Arbrå, en plats som funnits i släkten i generationer. Därför blev det naturligt att Arbrå blev hennes tillflyktsort när hon behövde komma bort från Stockholm.

– Arbrå är en viktig plats för mitt skrivande. Där kan jag umgås med mitt eget huvud, säger Flora.

Till vardags jobbar Flora på Metro Mode, driver en känd blogg, samt frilansar som illustratör och skribent. Hennes flexibla jobb gjorde att hon under arbetet med boken kunde välja att ibland åka iväg några dagar – till exempel till just Arbrå, som har visat sig vara ett perfekt ställe att skriva på för Flora. På gården i Hälsingland, som förr var en industri med tegelbruk och en kakelugnsfabrik, upptäckte hon att det gick väldigt bra att producera text. Miljön där har delvis påverkat bokens handling och några kapitel i boken utspelar sig i just Arbrå och hälsingeskogarna.

– Huvudkaraktären Ester besöker sin pappa som flyttat till Arbrå, avslöjar Flora.

De första meningarna till boken Stanna skrevs våren 2013. Allt började med en stor omställning i Floras liv: hennes dåvarande pojkväns pappa blev sjuk, vilket fick Flora att börja skriva dagboksanteckningar. Efter ett tag såg hon att anteckningarna innehöll en grundkonflikt: att finnas till för någon annan i en så självförverkligande period i livet.

– Jag konstruerade om dagboksanteckningarna till fiktion, för berättelsen var större än jag själv och jag ville utforska temat, säger Flora.

Resultatet blev en berättelse om att vilja stanna men inte veta hur. Första veckan i september kommer boken ut och Flora är nervös samtidigt som hon tycker det är jättekul.

– Det är en cocktail av nervositet och pirr, säger Flora.

