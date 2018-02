Hägglund: Damkronorna spelar för sin framtid när en tränardinosaurie lämnar scenen

För att göra en mycket kort sammanfattning: Damkronorna spelar för sin framtid, för att skaffa en högre status i hockey-Sverige och de spelar för återväxten. Och naturligtvis en bronsmedalj.

Leif Boork är där för att få ett värdigt avslut på en lång och stundtals stormig tränarkarriär.

Leffe Boork är i dag den mest rutinerade ishockeytränare vi har. Han har sedan 1971 gjort allt inom tränaryrket, han har gått från juniorlag via division 2, division 1, allsvenskan, elitserien, Tre Kronor, norska landslaget och nu avslutar han sin tränarkarriär med att försöka lotsa Damkronorna till en OS-medalj. Han är en svensk tränardinosaurie.

Han är, vågar jag påstå, svensk elithockeys mest rutinerade tränare, vilket för den skull inte betyder att han är den mest framgångsrike. Han är också förmodligen en av de mest kontroversiella, så har det alltid varit. Leffe Boork är inte rädd för konflikter, han snarare söker upp dem, oavsett om det är i ett omklädningsrum eller på mikrobloggen Twitter.

Vi får alltid hans sanning, oavsett om det är rätt eller fel. "It´s my way or the highway".

Sedan Boork plockades in i ledarstaben för Damkronorna innan Sotji-OS för fyra år sedan har det stormat och ni kan naturligtvis historien om konflikten med bland andra Emma Eliasson, historien om brevet som delar av laget skrev till förbundet och att Boork vann den maktkampen – också.

Men nu står han inför sitt slutprov, att lyfta Damkronorna tillbaka till platsen bakom USA och Kanada, till en bronsmedalj och klarar gruppen det blir betyget MVG. Att drömma om ett Turin-mirakel kan vi glömma, svensk damhockey är inte där i dag.

För Pluskunder: Så skapades Damkronornas supergäng – nu ska bästa vännerna ta medalj i OS: "Vi är Team Pojknamn"

Å andra sidan önskar jag det här amatörlaget all framgång. De har, enligt mitt sätt att se det, inte prioriterats av svenska ishockeyförbundet, spelarna har fått ta pengar ur egen ficka för att spela i landslaget, spelarna har haft sämre förberedelser inför stora turneringar än övriga nationer och när konflikten var som djupast med Boork fick inte spelarna det stöd de hoppades och trodde på.

Å tredje sidan är Leif Boork naturligtvis inte ensam ansvarig att damkronorna håller på att bli frånåkta av USA, Kanada och Finland och ikappåkta av ett helt gäng nationer. Här har hockeyförbundet det största ansvaret.

Jag tycker mig ha sett ett annorlunda ledarskap från Leif Boork den här säsongen. Det har blivit lugnare i gruppen, han har inte laborerat lika hårt med truppen, han har valt att plocka in rutin och med undantag för något namn kunde man redan i höstas lista ut vilka spelare "Boorken" skulle plocka med till Pyeongchang.

Det här rutinerade laget kan ta sig till semifinal, men då måste Sara Grahn stå på huvudet, Emma Nordin och Erika Grahm hitta kemin igen och Damkronorna måste se upp för Japan och Sydkorea i gruppspelet, två lag som kan bli riktigt otäcka överraskningar.

För Pluskunder: Skiddrottningen Charlotte Kalla minns tillbaka på OS–debuten: “Glömmer aldrig det där pirret”

För Pluskunder: Adams OS-snackisar – allt du behöver veta om Tre Kronor och Damkronorna

Läs mer: Häng med i vår liverapportering – med senaste nytt från OS i Sydkorea