X-trafik har ställt in flera tåg under fredagseftermiddagen och kvällen, både mellan Ljusdal och Gävle och mellan Hudiksvall och Gävle. Det är oklart varför tågen ställs in.

Det gäller avgångarna mellan Ljusdal och Gävle klockan, 16.15 och 21.10, samt mellan Gävle och Ljusdal klockan 17.10.

Även tågen från Gävle till Hudiksvall klockan 18.10 och mellan Hudiksvall och Gävle klockan 19.41 har ställts in.