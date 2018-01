Enligt väderprognoser från SMHI rör sig ett nederbördsområde över Medelpad och vidare in över Hälsinglands nordligare delar under söndagen. Ymnigt snöfall är att vänta och varningar om frosthalka och besvärlig väglag har gått ut under söndagsmorgonen.

Mer väder:

Dagens väder för Ovanåker

Dagens väder för Nordanstig

Dagens väder för Söderhamn

Dagens väder för Hudiksvall

Dagens väder för Ljusdal

Dagens väder för Bollnäs