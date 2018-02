Torsdagens blåljus: Smuggelbrott, bluffsamtal och tre skadade efter sidokrock

Trafiken

Under onsdagen hade X-trafik stora problem i tågtrafiken, på grund av fordonsbrist. Även under torsdagsmorgon ställdes flera tåg in.

På torsdagsmorgonen bjöd vi in till en livechatt med X-trafik, till följd av den senaste tidens problem med inställda tåg. Här kan du läsa svaren på läsarnas frågor.

Olyckor

Räddningstjänsten larmades strax innan 13-tiden på torsdagen efter att man fått ett larm om en trafikolycka i Stråtjära på riksväg 83.

På torsdagsmorgonen larmades räddningstjänsten om en trafikolycka på E4 mellan Enånger och Njutånger. Ingen person skadades i olyckan.

Bränder

Räddningstjänsten har larmats om en befarad brand i en villa i Bäling, Nordanstig. Det visade sig handla om en soteld.

Brott

En kvinna betedde sig aggressivt på Bollnäs sjukhus akutmottagning och polis tillkallades. Då ska kvinnan ha spottat på en polis och dödshotat flera.

Efter att en man kört rattfull och utan körkort vid flera tillfällen döms han till två månaders fängelse för rattfylleri och grov olovlig körning.

En äldre kvinna i Iggesund blev uppringd av två engelsktalande män som utlovade att hon skulle tjäna 13 000 kronor på bitcoins. En stund efter samtalet upptäckte kvinnan att hon blivit av med över 400 000 kronor.

På onsdagseftermiddagen slog polisen till mot en adress i Forsa, efter att man fått misstankar om att det kunde finnas narkotika där. Polisen hittade både misstänkt narkotika och ett vapen.

Tack vare privatpersoner kunde en man från Hälsingland gripas efter ett inbrott på Ica i Bergs kommun, Jämtland, sent på onsdagskvällen.

Efter att en man vid upprepade tillfällen kört personbil trots att han saknar körkort, döms han nu till två månader i fängelse för grov olovlig körning. En kvinna döms också för tillåtande av olovlig körning.

Två män från Söderhamns kommun hade 1552 liter starköl, 111 liter vin, 87 liter longdrinks och närmare 30 liter sprit när de stoppades i tullen i Helsingborg. Männen döms nu för smuggling.

Två män bröt sig in i flera källarförråd i Bollnäs och stal bland annat en overall och en kandelaber. De upptäcktes av en väktare i förrådet och båda döms nu för stöld.

Efter att ha kört bil alkoholpåverkad och utan körkort döms föraren för grovt rattfylleri och olovlig körning.

