Tio toppentips på tv-serier för tråkiga vinterkvällar: "En miniserie som är bland det bästa jag har sett"

Mind of a chef

Catrin: Serien Mind of a chef är en dokumentär-tv-serie i sex säsonger som vi på måfå började titta på en dag. Programmet följer flera olika kockar och de första avsnitten av säsong ett handlar om David Chang, en amerikansk kock med koreanska rötter. Han åker till Tokyo och äter nudlar – ramen – i ett avsnitt. Ett avsnitt som jag nog har sett sex eller sju gånger vid det här laget, och det som gjorde att ramen blev en favoriträtt hemma hos oss. I en annan säsong träffar vi kocken April Bloomfield, som hänger med indiska kokboksgurun Madhur Jaffrey i ett avsnitt.

Mindhunter

Catrin: Serien bygger på boken med samma namn, som handlar om hur FBI 1977 började intervjua fängslade seriemördare för att förstå hur de tänkte, och för att kunna använda sig av kunskapen i pågående, olösta mordfall. Holden Ford, en ung specialagent, blir ihopparad med veteranen Bill Tench för att resa runt och undervisa lokala poliskårer, men när de hör talas om seriemördaren Edmund Kemper bestämmer sig Holden för att intervjua honom. Det blev startskottet för en revolutionerande utveckling.

Black Mirror

Catrin: Den fjärde, nyligen släppta säsongen av Black Mirror fascinerar och förfärar. Serien utspelar sig i en nära framtid och målar upp en dystopi, ofta väldigt lik vår egen verklighet, fast vriden några grader. Avsnitten är fristående men har ibland små små kopplingar till varandra, och är samtliga skruvade samhällsporträtt med både satir och svärta och riktigt otäcka scener. Finalen av de sex nya avsnitten är som en skräckkomedi med en ung kvinnas brutala hämnd i fokus.

Rectify

Catrin: Rectify kanske är lite av en doldis på Netflix, det är ingen titel som syns bland ”mest populärt”. Och det är synd, för här finns ett riktigt guldkorn. Dramaserien handlar om Daniel, som släpps från fängelset där han har suttit i väntan på dödsstraff i 20 år. Nya dna-spår har säkrats, och Daniel verkar vara oskyldigt dömd. Efter 20 år i fängelse ska han alltså ut i världen och leva som en vuxen människa, en värld som han lämnade när han var 18. Småstadens invånare är skeptiska och Daniel ska försöka lära sig hur samhället fungerar. Tempot är lite sydstatslångsamt men samtidigt väldigt spännande.

The Office

Catrin: Jag är troligen allra sist på bollen vad gäller amerikanska The Office. Länge var jag skeptisk eftersom jag älskade den brittiska varianten. Men sen började jag titta även på det amerikanska. Det går inte att sammanfatta vad det är som gör det så bra, men du som ännu inte har sett det kan skatta dig lycklig som har hela nio säsonger av knasig humor att se fram emot. Serien handlar om ett pappersföretag i Pennsylvania och innehåller ett brokigt galleri av karaktärer. Hela The Office är som en trivsam kompis under tråkiga hemmakvällar.

Bron

Stina: ”Saga Norén länskrim Malmö” har sedan den första säsongen 2011 tagit stora delar av landet med storm. Just nu sänds den fjärde och sista säsongen av den svenskdanska produktionen Bron på SVT och sagan om Saga ska få sitt slut. Säsongen inleds med att en kvinna hittas stenad till döds på Pepparholmen i Öresund. Den danska polisen Henrik Sabroe, som spelas av Thure Lindhart, försöker reda ut vad som hänt tillsammans med Saga, som nyligen släppts efter ett år i fängelse.

Bron har nått långt utanför Skandinaviens gränser:

Godless

Stina: Netflix miniserie Godless är bland det bästa jag sett, mycket tack vare dess starka karaktärer, deras historier och den otroliga kemin skådespelarna emellan. Här får vi följa med till staden La Belle i New Mexico, en stad som nästan bara befolkas av kvinnor. Två år innan serien tar vid har gruvan, där nästan alla stadens män arbetade, rasat igen utan över­levande. Strax utanför staden bor Alice Fletcher, spelad av Michelle Dockery, tillsammans med sin son och före detta svärmor. När hon en natt hittar den skadade Roy Goode blir det början på något nytt för hela La Belle.

Homeland

Stina: Jag är så avundsjuk på alla som ännu inte sett de första säsongerna av Homeland. För det var då den var som bäst. När marinsoldaten Nicholas Brody räddas efter åtta år som krigsfånge i Afghanistan och hyllas som en krigshjälte. Men Carrie Mathison, briljant spelad av Claire Danes, misstänker att han omvänts under tiden som fånge. Mycket har hänt sedan den första säsongen och även om serien förändrats de senare säsongerna är den alltid sevärd. Homelands sjunde säsong har premiär i SVT den 12 februari.

Lucifer

Stina: I serien Lucifer har djävulen bestämt sig för att han fått nog av att vara en ond bestraffare i helvetet och i stället flyttat till Los Angeles där han startat en nattklubb. Tom Ellis spelar den excentriske Lucifer Morningstar, vars liv förändras när han möter polisen Chloe Decker och tar sig an rollen som polis­konsult, mycket för att få vara nära henne. Vid ­hennes sida löser han brott och lär sig samtidigt mer om vad det innebär att vara människa.

Manhunt: Unabomber

Stina: Den omtalade serien Manhunt: Unabomber handlar om den amerikanske terrorist som FBI gav namnet Unabombaren. Mellan 1978 och 1995 skickade han hemgjorda bomber till olika personer med koppling till universitetet och teknologi i USA. Han lyckades skickligt dölja sina spår för FBI och genom seriens gång får vi följa arbetet med att försöka gripa honom. Deras arbete grundades mycket på språkanalys av de brev och manifest som han skickade till dem.

För nyheter om Hälsingland – följ helahälsingland.se på Facebook!