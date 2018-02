Stopp i tågtrafiken – lok till persontåg spårade ur i Gnarp

– Två tåg skulle byta lok med varandra och då spårade ett lok ur vid växlingen, säger Anders Wallin på Trafikverkets pressjour.

Det var persontåg som var inblandande i urspårningen, men ingen passagerare skadades.

– Det skedde i låg fart och passagerarna skickades vidare med bussar, säger Pär Aronsson, presskommunikatör vid Trafikverket.

Urspårningen orsakar stopp i tågtrafiken mellan Sundsvall och Gävle.

Trafikverket hänvisar resenärer att kontakta sitt tågbolag för ytterligare information om sin resa.

– Flera tågbolag har satt in ersättningsbussar och SJ leder om trafiken via Ånge. Man jobbar på att lösa det här nu, men vi har ännu ingen prognos för när trafiken kan gå via Gnarp, säger Pär Aronsson.

Vid 10-tiden meddelade sedan Trafikverket att tågtrafiken ska beräknas gå som vanligt igen på tisdag eftermiddag.