Stöld av datorer från skola – tjuv smet in i personalrummet

Det var under förmiddagen som personen tog sig in i Östra skolan. Eleverna är på lov och lärarna befann sig på konferens. Under tiden passade någon på att smita in i personalrummet och där stjäla fem bärbara datorer, tre ipads samt en mobiltelefon. Stölden har skett mellan kvart över nio och halv tolv på förmiddagen.

Mellan halv två och tre samma dag skedde en liknande händelse på Bringstaskolan i Harmånger. En i personalen upptäckte då att en man var inne i lokalerna. Han påstod att han letade efter en kvinna, men personalen anade oråd.

Lite senare kom han tillbaka med en annan man, gick runt på skolområdet och kände på ytterdörrarna. Personalen upptäckte då att en dörr till konferensrummet var söndersparkad, samt att lokalen sökts igenom. Ingenting ska ha stulits från Bringstaskolan, men en anmälan om försök till stöld har upprättats.

Polisen undersöker sambandet mellan de båda händelserna.

