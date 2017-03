Youtubestjärna klar för School's out

Youtubestjärnan från Stockholm fick en stor hit under 2016 med låten Kills me. Den har sålt guld och streamats över 3 miljoner gånger. Singeln följdes upp med bland annat Ridin och Heartbreak Love Song, och under fredagen släpptes hans senaste låt U know.

Ben Mitkus Youtubekanal har över 300 000 prenumeranter och till sommaren kan man se honom live under sommarturnén där ett av stoppen blir i Söderhamn och School's out den 14 juni.

