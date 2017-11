X-trafik drar in busslinje mellan Utvik och Söderhamn – körs med taxi i stället

Det kommer endast att gå fyra skolturer mellan Utvik och Söderhamn under vardagar. Resten av bussarna dras in, och i stället måste resenärer ringa in till X-trafik och boka en resa, senast två timmar före avresa.

Rickard Sjöqvist, trafikutvecklare på X-trafik, förklarar att förändringen är ett test.

– Det är väldigt få som reser med busslinje 62 och i stället för att dra in alla turer helt kommer vi på prov att köra vissa turer med taxi i stället för med stora bussar. Vi kommer därmed endast att köra när det finns kunder med ett behov av att resa, vilket är bättre för miljön samtidigt som det blir mer ekonomiskt, säger han, i ett pressmeddelande.

