Villa nedbrunnen utanför Holmsveden – en befaras innebränd

Det var vid 04.25-tiden som larmet inkom till SOS Alarm. Räddningstjänstens styrkor från Holmsveden, Kilafors och Söderhamn larmades till villan i Tönnånger, mellan Holmsveden och Älgnäs.

– Det var i det närmaste övertänt när vi kom fram. Det är en gammal fastighet som kommer att brinna ned till grunden, säger Per Andersson, insatsledare vid räddningstjänsten.

Vad som orsakade branden är ännu okänt. Det fanns inga personer i närheten när räddningstjänsten anlände.

– Vi befarar att en person kan finnas kvar inne i huset, bilen står kvar på gården. Det var för riskfyllt att gå in rökdykare, säger Per Andersson.

Totalt har 17 brandmän deltagit i släckningsarbetet och vid 06-tiden pågick det fortfarande.

– Taket har rasat in och hela övervåningen är borta, det är nästan bara ruiner kvar nu. Vi kommer snart att trappa ned bemanningen, men Holmsveden kommer att vara kvar under större delen av dagen, säger Per Andersson.

