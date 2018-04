Trotsade rädslan – Sheilla Mae ställde upp i Talang: "Drömmen har alltid funnits i bakhuvudet"

– Jag har alltid drömt om att sjunga på en stor scen. När jag blev antagen till audition i Talang trodde jag först inte att det var sant. Det var mycket känslor: glädje, upprymdhet, men också en hel del nervositet, berättar Sheilla Mae.

Hon växte upp i Ubay, Filippinerna, där hon bodde tills hon träffade sin sambo Fredrik och flyttade till Söderhamn. Sjungit har hon gjort sedan hon var liten: i kyrkokören, i skolan och på bröllop. Men trots en stark passion för musik, hade hon aldrig tidigare uppträtt på en stor scen.

– Jag var blyg som liten, så jag sjöng aldrig inför en större publik i Filippinerna. Men drömmen har alltid funnits i bakhuvudet, säger hon.

Och drömmen om att göra sin första audition var närmare än hon trodde. Det var en vanlig kväll i tv-soffan som Sheilla Mae fick syn på att TV4 sökte deltagare till Talang.

– Jag satt i vardagsrummet med teven på i bakgrunden, och så plötsligt dök reklamen upp. Jag kommenterade det för min sambo, som genast började peppa mig – ”Du måste prova! Ansök, du förlorar ingenting!”. Så jag spelade in en video och skickade in den till TV4. Några månader senare blev jag kontaktad och de berättade att jag skulle få komma på audition.

Hur kändes det att äntligen få göra din första audition?

– Jag var jättenervös! Men jag fick jättebra hjälp av personalen backstage. De tipsade mig om hur jag skulle andas och vad jag kunde göra med händerna för att avleda nervositeten. Uppträdandet gick bra, men efteråt kunde jag fortfarande inte förstå att jag stod där, på scenen inför Talangjuryn. Jag hade fortfarande mycket känslor inom mig och det blev väldigt emotionellt. Men jag är jätteglad att jag tog chansen. Musiken gör mig starkare och det hjälpte mig under mitt framträdande, säger Sheilla Mae.

Tre av fyra i Talangjuryn röstade ja, och trots att hon inte gick vidare till semifinalen fick hon goda lovord från juryn. Låten, ”A moment like this”, mer än berörde. Men låtvalet var inte helt självklart.

– Jag fick spela in flera olika videor innan vi bestämde oss för ”A moment like this”. Först hade jag tänkt sjunga ”Empire state of mind” av Alicia Keys eller Sia’s ”Chandelier”. Men produktionsteamet tyckte att låten passade bra, och min audition var verkligen ett ögonblick jag hade väntat på länge, så texten passade in på min egen erfarenhet.

Innan du sjöng låten så sade du att det här var ”the start of the beginning”. Vad innebar det för dig att vara med i Talang?

– Jag tror att det har höjt mitt självförtroende. Så fort det blev klart att jag inte gick vidare, så trodde jag att det skulle vara över. Men det är fortfarande personer från hela Sverige som kontaktar mig och berättar att de tycker att jag är modig och sjunger bra. Jag kunde inte tro att så många skulle skriva till mig efteråt! Det är verkligen häftigt. Även min familj i Sverige och Filippinerna har varit väldigt stöttande och berömt mig under hela den här tiden, säger Sheilla Mae.

Och sången kommer hon att fortsätta med, i alla fall lite längre fram. Just nu är det familjen som ligger i fokus. Förutom dottern Hailey, 2 år, väntar Sheilla Mae sitt andra barn tillsammans med sambon Fredrik.

– Jag fick en förfrågan om att uppträda i ett annat sammanhang, men det får vänta. Jag skulle absolut kunna tänka mig att göra fler auditions i framtiden, men just nu lägger jag fokus på familjen.

I dag bor hon med sin sambo och dotter i centrala Söderhamn. Sheilla Mae berättar att hon har börjat komma in i vardagen med jobb, dagis och aktiviteter, trots att det var en stor omställning att flytta till Sverige från Filippinerna.

– Jag trivs bra i Söderhamn, men det är väldigt annorlunda mot Filippinerna. Det är mycket kallare i Sverige, till och med somrarna kan vara för kalla för mig. Men jag gillar att det är olika årstider här. Somrarna är gröna och blomstrande, hösten har löv i olika färger… Vad mer? Jo, folk är väldigt vänliga här, men ganska reserverade. Och så gillar jag verkligen svensk mat, även om jag saknar maten från Filippinerna ibland.

Har du något tips till andra som är blyga och vill följa sina drömmar?

– Bestäm dig för att bara göra det. Våga följa din dröm och ta det där första steget, även om det känns främmande. Det kommer att vara värt det.

Ellinor Wennberg