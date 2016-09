Trafikverket storsatsar i Söderhamn – 18 km cykelstråk byggs

Sträckan Söderhamn, Söderala och Florhed får ett cykelstråk som beräkas byggas nästa år. Syftet är att öka trafiksäkerheten och skapa bättre pendling mellan orterna.

En gång- och cykelväg längs Sockenvägen i Söderala har länge varit efterfrågad. Redan 2011 började planerna. Hela Söderala får nu en nybyggd cykelväg efter väg 637.

Läs mer: Väntan på säker skolväg

– Det är superbra, det är ju nu cykelvägen ska finnas där när barnen är små och behöver ta sig till och från skolan, säger Anna Svahn, boende i Söderala.

Hon har länge väntat på att Söderala ska få en gång- och cykelväg som hennes barn kan använda när de ska till skolan eller till vänner.

– Suveränt att de kommer i gång på riktigt. Min äldsta dotter Irma är tio år och vill inget hellre än att cykla till skolan. Men nu känns det inte bra att släppa iväg henne själv, säger Anna Svahn.

Planen var från början att bara göra en cykelväg i Söderala, men nu har projektet utökats till ett långt stråk på nästan 18 kilometer mellan Söderhamn och Florhed.

– Det kanske inte är så många som kommer att cykla från Florhed till stan men det är viktigt att det finns sådana pendlingsmöjligheter. Vi behöver öka valmöjligheterna, så om du vill ta cykeln och inte bilen ska det gå, säger Gustaf Ohlsson, projektledare vid Trafikverket.

Stråket börjar i Florhed vid Mo bygdegård där cyklister tar sig fram på väg 627 parallellt med riksväg 50 fram till Mohed. Där går stråket sedan efter riksväg 50 fram till avfarten in mot Bergvik. Där svänger man av in och svänger efter 50 meter in på väg 626 fram till Kinsta. Där går cykelvägen åter efter riksväg 50 för att sedan vika in på väg 637 genom Söderala, därefter kommer sedan stråket gå längs Hembygdsvägen och fram till Ina efter kommunens befintliga cykelväg och sedan ut på riksväg 50. Den kommer gå hela vägen från Ina till E-center där en gångpassage sedan skapas vid rondellen för att avsluta stråket vid busshållplatsen.

Läs mer: Säkrare väg genom Söderala

Enligt planerna kommer cykelvägen efter riksväg 50 kommer mellan Ina och E-center ta en del av bilvägen som kommer skiljas åt med ett räcke.

– Det kommer inte att bli någon hastighetsförändring på vägen på grund av det här, säger Gustaf Ohlsson.

Den drygt 2,50 meter breda cykelbanan kommer även att minska bredden på väg 637. Sockenvägen kommer då i stället bli sex meter bred.

För att binda ihop Söderala med den nya cykelvägen Ina-E-center planeras en passage att byggas via Bersvägen/Hembygdsvägen för att skapa en säker övergång. Sträckan mellan Ina och E-center ska även få belysning.

Busshållplatserna i Söderala kommer också att förändras. Hållplatsen Möller försvinner helt och busshållplatsen Hedbacka vid servicehuset kommer tillsammans med hållplatsen Söderala kyrka bli till en och byggas som ett timglas.

Nybyggnationen beräknas kosta mellan 15 och 20 miljoner kronor som finansieras av region Gävleborg och av statliga medel.

– Tanken är att allt ska bli klart samtidigt nästa år, men det kan ju förändras eftersom det inte finns en exakt tidsplan än. Men om vi börjar i till exempel maj så är vi kanske klar i november, säger Gustaf Ohlsson.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

► Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

► Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!