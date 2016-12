Tjuv slog till i Söderhamn – flera gånger

Flera inbrott har anmälts till polisen under onsdagskvällen. Vid 18-tiden fick polisen in en anmälan om att en okänd gärningsperson tagit sig in i en bostad på Gamla Stugsundsvägen i Söderhamn.

Bara några timmar senare fick polisen in en till anmälan om inbrott – i samma område.

Vid bägge inbrotten har de boende varit bortresta och upptäckt inbrottet när de kommit hem.

Polis har säkrat spår på brottsplatserna som tyder på att det kan vara samma gärningsman som har varit i farten.

Under torsdagen kommer polisen tekniker att genomföra ytterligare brottsplatsundersökningar på adresserna.

