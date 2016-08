Storslam för SMK Söderhamn – nu rycker de i toppen av motocrosserien

Robin Sundell ordnade tillsammans med Anton Wallin en dubbel i den första finalen. Nisse Kjellström kompletterade med en fjärdeplats och Söderhamnsgänget fixade därmed bums en lucka på elva poäng.

Den andra finalen bjöd därefter på en trippel. Sundell etta, Wallin tvåa samt Kjellström trea. Avståndet till Rättvik-Boda lag 1 ökades utmed ytterligare 15 pinnar.

Ännu en trippelseger till Söderhamn i det tredje och avslutande heatet i division 1 kändes knappast som någon skräll. Anton Wallin tog nu emot målflaggan först av trion, dryga sekunden tillgodo på Kjellström – och med Sundell på tredje plats.

Saken var därmed klar. Seger till Söderhamn på totalt 260 poäng, hela 40 före Rättvik. Trea slutade Bollnäs, där Erik och Lars Källänge –tillsammans med Joel Larsson – drog ihop 158 poäng. Woxnadalen höll denna gångtillgodo med en sjundeplats. Bäst i laget var Johan Westman.

Totalt i tabellen toppar Söderhamn på 59 lagpoäng. Man följs närmast av Bollnäs på 58 och Dala-Falun lag 1 med 55 pinnar. Woxnadalen håller fjärde plats, ytterligare tre poäng därefter.

Kommande söndag fortsätter serien i Rättvik. Avslutningen äger rum på Helsinge Motorstadion i Söderhamn den 1 oktober.

MOCKFJÄRD: Motocross, serien

Division 1

1) SMK Söderhamn, 260 poäng, 2) Rättvik-Boda lag 1,220, 3) Bollnäs MK, 158, 4) SMK Dala-Falun lag 1, 157, 5) Mockfjärds MK lag 1,152, 6) SMK Tierp, 144, 7) Woxnadalens MK, 132, 8) SMK Hofors, 102.

Heat 1: 1) Robin Sundell, Söderhamn, 2) Anton Wallin, do, 3)Johan Halfvarsson, Rättvik-Boda, 4) Nisse Kjellström, Söderhamn…6) JohanWestman, Woxnadalen, 11) Erik Källänge, Bollnäs, 16) Lars Källänge, do, 19)Niklas Woxberg, Woxnadalen, 20) Magnus Andersson, do, 22) Joel Larsson,Bollnäs.

Heat 2: 1) Sundell, 2) Wallin, 3) Kjellström…7) ErikKällänge, 9) Westman, 11) Larsson, 16) Lars Källänge, 21) Woxberg, 22) PeterNilsson, Woxnadalen.

Heat 3: 1) Wallin, 2) Kjellström, 3) Sundell… 7) Westman, 9) Erik Källänge, 12) Larsson, 17) Lars Källänge, 21) Woxberg, 22) Andersson.

Division 2:

1) Ludvika MX, 220 poäng, 2) Folkare MK, 216, 3) Grängesbergs MS, 198, 4) Rättvik-Boda lag 2, 192, 5) AMF Årsunda lag 1, 174, 6) Mockfjärds MK lag 2, 139, 7) AMF Årsunda lag 2, 122.

Serien totalt efter fyra deltävlingar

1) Söderhamn, 59 poäng, 2) Bollnäs MK, 58, 3) Dalalag 1, 55, 4) Woxnadalen, 52, 5) Rättvik-Boda lag 1, 45, 6) Tierp, 43, 7) Hofors, 41, 8) Folkare, 39, 9) Mockfjär lag 1, 32, 10) Årsunda lag 1, 26, 11)Dala lag 2, 24, 12) Grängesberg, 19, 13) Rättvik-Boda lag 2, 18, 14) Ludvika,14, 15) Mockfjärd lag 2, 10, 16) Årsunda lag 2, 8.