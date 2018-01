Stora mängder tobak stals vid inbrott – tjuvarna sågs lämna butiken: "Hörde larmet starta"

Bakom kassan på Vågbro Bensin & Servicebutik AB, utanför Söderhamn, råder det stor oreda under torsdagsmorgonen. Utspritt över golvet ligger resterna av de cigarettpaket och snusdosor som blev kvar efter nattens inbrott.

Vid kvart över två larmades väktare om att någon brutit upp dörren till butiken. Då var redan butiksägaren på väg till platsen, ovetandes om vad som skedde bara ett par hundra meter därifrån.

– Jag bor i närheten och skulle hämta traktorn för att snöröja. Då hör jag massa höga, nästan panikslagna röster och sen går larmet igång, säger Paul Larsson som driver butiken tillsammans med sin fru.

Via övervakningskamera sågs flera personer ta sig in i butiken och fram till tobaken, som förvaras bakom kassan. Under tiden tobaksskåpet bröts upp och tömdes på cigaretter och snus närmade sig Paul Larsson försiktigt macken.

– Hade jag genat och gått rakt upp från baksidan hade jag träffat på dem. Men det är inte värt det. Jag äventyrar inte livet för tobakens skull, säger Paul Larsson.

I stället rundade han butiken och kunde på avstånd se baklysena från en bil som lämnade parkeringen och åkte norrut. Från det att larmet startade till att han konstaterade att det var ett inbrott och slog larm hann det bara gå sex minuter. Trots den korta tiden hann tjuvarna tömma butiken på tobak till ett värde av mellan 15 000 och 20 000 kronor.

– Det var ett snabbjobb. De visste vad de var ute efter och brydde sig inte om lotter, bilstereo och billaddare som fanns intill. Jag är inte förvånad om de har varit här och rekognoserat tidigare, säger Paul Larsson.

Han har jobbat inom försäljningsbranschen i 23 år och bland annat drivit mackar och butiker inom en bilkedja. Sommaren 2016 tog han och frun över macken i Vågbro sedan Assar Jonsson gått i pension. Att nu drabbas av ett inbrott känns tråkigt, men på samma gång väntat, menar Paul Larsson:

– Det är inte frågan om ett inbrott kommer att ske utan när, jag har nästan väntat på det här. Numera är man härdad och förvånas inte längre. När kontanterna minskar i samhället går tjuvarna på kapitalvaror istället och det blir dyrt för småbutikerna som i längden riskerar att försvinna, säger han.

Med stöldgodset och kostnader för att laga dörren uppskattar Paul Larsson att det kommer kosta försäkringsbolaget över 100 000 kronor. För hans egen del handlar det om en självrisk på 9 000 kronor. En mindre summa i sammanhanget, men en onödig och dyr omkostnad för en småföretagare.

– Innan jag har tjänat igen de pengarna på tobak är vi nog framme vid midsommar. Nu hoppas jag kunna öppna så fort som möjligt igen, men först måste dörren lagas. Tur att kunderna är förstående, säger Paul Larsson.

En dryg timme innan inbrottet i Vågbro utsattes Time-butiken i Söderala för ett inbrottsförsök där tjuvarna skrämdes på flykt. Det är oklart om det finns något samband mellan de två händelserna.