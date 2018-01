Söderhamnare ger lågt betyg till sin hemort: "Inser inte värdet av Sveriges vackraste kommun"

Varje år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. 2017 deltog 131 kommuner och Söderhamn var en av dem.

Medborgarna har svarat på frågor om hur det är att bo och leva i kommunen. Om man ser till helhetsbetyget i undersökningen klassas Söderhamn som den 14:e sämsta kommunen av de 131 som deltog i enkäten. Bara Ljusdal är sämre av de deltagande länskommunerna när de rankas som nionde sämsta i landet.

SCB flaggar för att man ska vara försiktig att jämföra enskilda kommuner då verksamheter och förhållanden kan variera mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i nöjdhet. 1 200 Söderhamnsbor tillfrågades i enkäten och 40 procent av dem svarade.

– Det är extremt lågt svarstal men de brukar inte ligga så högt. Folk tycker inte att det är så spännande med enkäter, säger Sven-Erik Lindestam (S) som är kommunalråd.

Enligt enkäten skulle 29 procent av medborgarna i Söderhamns kommun starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Medan 33 procent vill avråda sina vänner och bekanta från att flytta hit.

För att Söderhamnsborna ska bli mer nöjda med att bo här behövs det enligt enkätsvaren högre prioritering på trygghet, bostäder och arbetsmöjligheter.

– Trygghetsfrågan delar jag. Jag vill se fler poliser. När det gäller arbetstillfällen måste vi fortsätta jobba för att stärka företagande i kommunen och där tycker jag inte att nuvarande majoritet har lyckats leverera på den punkten. Bostäder tycker jag är oförtjänt, där händer det saker. Dallas har byggts och det finns privata intressenter, säger Magnus Svensson (C).

– Vi har precis skrivit på en lokal överenskommelse med polisen där vi tillsammans prioriterar trygghetsfrågan i centrum. Det ska vara tryggt att bo i Söderhamn, säger Sven-Erik Lindestam (S).

Söderhamnsborna fick även svara på frågor om kommunens verksamheter och där blir betyget lägre än riksgenomsnittet. För högre betyg från medborgarna behövs förbättringar när det gäller gator och vägar, äldreomsorgen, grundskolan och gång- och cykelvägar.

Jämfört med medborgarundersökningen 2015 får äldreomsorgen lägre betyg den här gången.

– I sju år har vi i Centerpartiet krävt satsningar på äldreomsorgen, vi har en personal som sliter som djur men får man inte rätt verktyg och resurser så är det svårt. Det stör mig kopiöst mycket att vi inte har fått gehör när vi har drivit den här frågan så länge och dessutom när det nu syns att vi backar i undersökningen, säger Magnus Svensson (C).

Sven-Erik Lindestam poängterar att det är en attitydundersökning som SCB gör.

– Det finns massor av förklaringar till resultatet och jag tror inte att alla är helt objektiva. Det är även de som aldrig nyttjar äldreomsorgen som har svarat. Enligt våra egna brukarundersökningar är många väldigt nöjda med omsorgen, säger Sven-Erik Lindestam (S).

I undersökningen svarar medborgarna även på frågor om deras inflytande i kommunen, där hamnar betygen under riksgenomsnittet på alla punkter, främst betygspunkten förtroende och påverkan. Och just betyget på förtroendet har dalat från 2015 och ligger nu under vad som anses godkänt i undersökningen.

– Det är inte bra och något som vi måste jobba mer på. Vi måste bli duktigare på att synas och träffa folk i olika sammanhang och diskutera inför viktiga beslut. Vi måste hitta ett systematiskt sätt och där har vi en resa att göra, säger Sven-Erik Lindestam (S).

Magnus Svensson (C) tror på medborgardialoger.

– Frågan är hur vi når fler och inte bara samma människor hela tiden. Om människor känner förtroende och att de kan påverka samhället så får man också nöjdare människor, säger Magnus Svensson.

Allra positivaste i SCB:s undersökning var invånarna i Danderyd och minst nöjda var de som bor i Flen..

FAKTA / SCB:s medborgarundersökning

Undersökningen har genomförts varje år sedan 2010. Alla kommuner erbjuds att vara med, i år deltog 131 av de 290 kommunerna.

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år i Söderhamns kommun tillfrågades och av dem så besvarade 40 procent enkäten från SCB.

Medborgarna får svara på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, hur man tycker att kommunen fungerar administrativt och ur ett demokratiskt perspektiv. Frågorna kan vara hur det är att hitta jobba och bostad, hur trygg man känner sig ute på kvällarna och hur nöjd man är med det kultur- och nöjesutbud som finns i kommunen.

Källa: www.scb.se