Snabba skridskoskär under sportlovet: "Barnen ska ha roligt men ändå lära sig"

Inne i Helsingehus arena i Söderhamn är det full fart under sportlovets andra dag. Den traditionella sportlovsbandyn är tillbaka på Hällåsen efter att ha ställts in under hallbygget i fjol. Nu har 17 barn snörat på sig skridskorna för att under tre dagar lära sig mer om bandy och skridskoåkning.

– Det blir mycket lek utan klubba och boll. Barnen ska ha roligt men ändå lära sig, därför försöker vi göra det enkelt så att fler vill testa på, säger Johan Hammarbäck som är en av fyra ledare.

Sportlovsbandyn har lockat både bandyspelande barn och några som precis lärt sig att åka skridskor. Här gäller det nämligen inte att vara bäst eller kunna mest, det viktiga är att alla har roligt.

På den bortre planhalvan pågår en match i högt tempo och med många mål. Samtidigt lär sig en annan grupp grunderna i skridskoåkning och svänger snyggt fram genom en provisorisk bana.

En som gillar att det går snabbt är 9-åriga Helinda Gundogdu. Hon har precis kört slalom mellan några däck och ställer sig på nytt i kön för att testa igen.

– Jag har åkt skridskor med klassen förr men nu ville jag lära mig mer. Fast jag har ramlat två gånger men det är ändå kul, säger hon.

Intill står Brobergs elitspelare Martin Söderberg som hjälper till som ledare under sportlovsbandyn. En roll han brukar ta på sig när klubben arrangerar liknande utbildningar.

–Det är alltid roligt med barn och med bandy blir det extra kul. Det är synd att informationen kom ut så sent så att inte fler kom hit, men det är något både vi och kommunen får lära oss av. Huvudsaken är att barnen får aktivera sig under sportlovet, säger han.