Skolpersonal om sparkraven: "Jag tror inte att folk förstår hur illa det är"

Söderhamns kommunala grundskolor och förskolor står inför en åtstramning i år med cirka 13 miljoner kronor mindre i en budget som totalt innehåller 427 miljoner. 2019 ska ytterligare 7 miljoner kronor sparas.

– Skolan måste få kosta pengar. Men här i Söderhamn är påsen för liten, säger Maria Södergren, arbetsplatsombud till Lärarförbundet och som har arbetat som lärare i 40 år och upplevt hur skolan gick från att vara statlig till kommunal.

– Det var stor skillnad på både resurser och pengar till material när skolan var statlig, då fanns det så att det räckte. De riktigt drastiska nedskärningarna kom för cirka sju, åtta år sedan då tjänster drogs in, berättar Maria Södergren som fick lämna sin speciallärartjänst på högstadiet i samband med nedskärningarna som sedan har fortsatt. Idag arbetar hon återigen som klasslärare.

Nu ska det sparas igen. Vi träffar en grupp personal som arbetar på olika skolor och förskolor runt om i Söderhamns kommun. En del av dem vill vara anonyma när de framför sin kritik mot de styrande politikerna.

Pedagogerna varnar för att det är barn med särskilda behov som kommer att drabbas hårdast då de redan nu märker att det är speciallärare och pedagogiska resurser som det i första hand skärs ner på.

– Skollagen säger att varje elev har rätt att få den hjälp de behöver. Lagen säger inte att eleverna får hjälpen om kommunen har råd, säger Thomas Eriksson som är ordförande i Lärarförbundet i Söderhamn.

Gruppen vi träffar vill inte rikta kritik mot rektorer eller förskolechefer. De menar att de gör vad de kan med sin tilldelade pengapåse.

– Rektorerna är verkligen bakbundna i det här. De vänder och vrider på det här dagligen men det går inte ihop, säger Anneli Johansson som är specialpedagog i grundskolan.

Gruppen vittnar om en bemanning i skolan som redan nu, innan besparingarna slagit igenom, inte räcker till.

– Det finns dagar då vi inte kan garantera studiero och trygghet för eleverna. Vi har att ansvar att ge eleverna de anpassningar de behöver, men det kan vi inte, berättar en pedagog.

Lärmiljöerna i skolan är inte anpassade efter de som har särskilda behov. Lärarna berättar också om undervisningsmaterial som inte uppdaterats på flera år och ger exempel på kartböcker där det står Sovjetunionen istället för Ryssland. Personalen tar med sig material hemifrån till olika projekt för det finns inga pengar.

– Jag tror inte folk förstår hur illa det är, säger en lärare.

De senaste siffrorna från SCB visar att Söderhamn är den kommun i Hälsingland som lägger minst antal kronor per grundskolelev. Söderhamn kommun la 95 000 kronor per grundskoleelev år 2016. Jämfört med Bollnäs som la drygt 108 000 kronor per grundskoleelev.

Gruppen berättar om frustrationen hos föräldrar till elever som inte får stöd i den utsträckning som de har rätt till. Att de här besparingarna kommer att inskränka elevernas rättigheter. Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte lyckas eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar i den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.

– Det finns föräldrar som frågar sig om de ska bli tvungna att flytta till en annan kommun för att deras barn ska få hjälp, säger en lärare.

– Får man inte den hjälp man behöver från starten så slår man bort benen på de här eleverna, säger en som arbetar i både förskolan och grundskolan.

Thomas Eriksson från Lärarförbundet vill att man ser över organisationen och förespråkar flexibel lärmiljö i mindre grupper utifrån de behov elever med särskilda behov har. De här grupperna togs bort när kravet på inkludering, en skola för alla, infördes. Inkludering innebär att alla elever oavsett svårigheter går tillsammans och har gemensam undervisning.

– Problemet som både lärare och främst elever upplever är att det i stället blir en exkludering på grund av att man har svårigheter med att delta i ”stora sammanhang”, säger Thomas Eriksson som får medhåll av specialpedagogerna vid intervjutillfället.

Söderhamns kommun fick läsåret 2017/2018 drygt 8,7 miljoner kronor i statligt bidrag i den så kallade lågstadiesatsningen. Bidraget ska användas till att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

– Lågstadiet kommer vara fredat i den här nedskärningen. Men det är som om att politikerna tror att alla problem försvinner bara för att eleven börjar på mellanstadiet, säger Maria Södergren.

Det är personalkostnaden som är den stora posten i skolbudgeten. Skolpersonalen ser samtidigt ett behov av fler resurser i klassrummen.

– Lärarbristen gör att de behöriga måste stötta och täcka upp för de outbildade. Vi har många nyanlända som kräver extra resurser. Det är mycket i tiden nu som kräver många resurser i skolan, säger Thomas Eriksson.