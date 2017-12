Simone vill bombardera publiken med intryck: "Blir lite som ett spretigt kollage"

Simone Wingfors har skrivit låtar sen hon gick i högstadiet. Nu driver hon ett eget litet skivbolag och är aktiv med två musikaliska projekt, där hon gör drömpop under namnet Skatan, och mer av performance och ljudlandskap under namnet Raven.

– Jag har lite svårt att släppa in folk i min process, jag vill göra allt själv, berättar hon.