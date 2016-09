Så vill söderhamnarna ha sitt Gurkparken

När den nya centrumplanen klubbades igenom innehöll den ett mål om att utveckla Gurkparken till en plats dit medborgarna går året om. En levande och aktiv park, sommartid som vintertid.

Representanter från White arkitektur och Söderhamns kommun tog emot tips och idéer under onsdagseftermiddagen för att förverkliga målet.

– Jag tycker det varit bra med folk som kommit in hittills, sedan hoppas jag att flera kommer in under dagen, säger Maria Hörberg, landskapsarkitekt på White arkitektur.

På väggarna hänger planscher med förslag som kommunen tidigare kommit fram till genom medborgardialoger. Intill förslagen sitter runda klistermärken som markerar vilka saker och aktiviteter medborgarna vill se i Gurkparken.

– Alla får fem klistermärken var som de får sätta ut på de aktiviteter de tycker bäst om. Då ser vi vilka aktiviteter det lutar mot och verkar vara mest populära, säger Maria Hörberg.

På Facebook-evenemanget har det dykt upp flera andra förslag. En återkommande efterfrågan är att ta vara på ån och skapa exempelvis en småbåtshamn. Men det blir inte verklighet riktigt än.

– Det arbetet hör inte till det vi arbetar med just nu med Gurkparken, i så fall är det ett annat projekt som hör till inre hamnen, säger Kajsa Lundmark, projektledare.

Däremot kan det bli andra utvecklingar med ån. Med på listan över förslag fanns till exempel att få upp vattennivån och bygga terrasser i anslutning till ån för att skapa kontakt mellan vattnet och parken.

Klistermärkena vittnar om att ett intresse för en isbana som under vintern kan spolas. Det vill bland annat Margareta Bennett ha.

– Jag skulle vilja ha en isbana, inte för att jag själv ska åka skridskor men det skulle vara fint. Och så vill jag ha en stor fontän som spelar mycket musik, säger hon.

Enligt planerna ska parken börja utvecklas under nästa år. Under hösten ska arkitekterna skissa fram en design där medborgarnas förslag kommer att tas i åtanke.

