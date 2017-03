Norska giganterna Seeb till School's out – största bokningen någonsin

Norska Seebs låtar har spelats över en miljard (!) gånger på Spotify.

– Vi är jätteglada att kunna presentera ett så stort namn, ett internationellt stort namn, här på School's out i Söderhamn, säger Marcus Wågström.

Seeb kommer från Oslo och är en trio som består av den ursprungliga duon Simen Eriksrud och Espen Berg vars initialer ger namnet, samt Nick Strand som är den som kommer att ta gruppens musik till Söderhamn.

Det har gått fort för gruppen att nå internationell stjärnstatus.

De gjorde sina första remixer under 2015. När de 2016 gjorde en egen cut på Mike Posners "I took a pill in Ibiza" så slog de igenom på allvar. Remixen blev förra årets näst mest spelade låt på Spotify – över sanslösa 810 miljoner spelningar. De har också släppt en remix på Coldplays "Hymn for the weekend" som har över 300 miljoner lyssningar.

Remixen av I took a pill in Ibiza har spelats 794 miljoner gånger på Youtube

2016 började gruppen att släppa egna låtar. "Breathe" och "What do you love" har blivit monsterhits.

Deras senaste singel "Under your skin" var officiell låt för X-Games Norway 2017.

Som ett ytterligare kvitto på magnituden av bokningen av Seeb så spelar de helgen innan School's out på den stora EDM-festivalen Summerburst i Stockholm.

– De spelar på stora scenen där. Summerburst har alltid legat samma helg eller efter skolavslutningen. Men nu är det innan, säger Marcus Wågström.

Det är fortfarande inte klart var årets scen på School's out ska sättas upp. Aktivitetsområdet ska enligt plan som vanligt sättas upp på Köpmantorget. Tidigare har scenen satts upp i parken ovanför Köpmantorget. Men det finns nackdelar som till exempel att sikten skyms av fontänen.

Årets School's out hade redan innan Seeb en stekhet lineup med artister som Peg Parnevik, Joakim Lundell, Ben Mitkus och Wiktoria.

Efter superhiten "All I need" – nu kommer Youtubestjärnan till School's out

De har alla gemensamt med Seeb att man slagit igenom viralt via många spelningar på onlinekanaler som Spotify, iTunes och Youtube.

– Nu är Seeb så pass stora att de ligger under ett traditionellt bokningsbolag. Men visst är det så att det är lite nya vägar och andra sätt att tänka på när det gäller att boka artister, säger Marcus Wågström.

Han använder sig också av den önskelista som aktivitetshuset Verkstäderna har för att fånga upp vilka artister som är heta.

Budgeten för årets School's out ligger på ungefär 1,1 miljoner kronor.

– Vi hade inte klarat av det här om inte Söderhamns företagare hade ställt upp så enormt. Vi får låna väldigt mycket gratis, och hjälp med mycket. Sedan så har vi nästan inga personalkostnader. Det är vi som är anställda som är där under kvällen och så har vi bra med volontärer, säger Marcus Wågström.

Ytterligare två tunga artister till Söderhamn – ska spela på School's out

P3 guld-vinnaren Peg Parnevik klar för School's out: "Väldigt efterfrågad"