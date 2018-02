Medborgare fick tycka till om Söderhamns framtid: "Vi brukar alltid få det minsta av kakan"

Hur ska landsbygden och centrum utvecklas i framtiden och var i Söderhamns kommun kan och bör det byggas. Det är frågor som lyfts fram i det förslag till översiktsplan som just nu ligger ute på samråd. Under onsdagskvällen hade invånarna kring Holmsveden chansen att säga sitt när kommunens projektgrupp bjöd in till diskussioner på idrottsgården.

– Vi har lyft fram att hela kommunen ska leva som en central fråga. Därför är det jätteviktigt att kunna möta medborgarna på plats och få prata om översiktsplanen. Det är frågor som verkligen engagerar och det är svårt, om inte omöjligt, att inte beröras av det, säger Ludvig Königsson, samhällsplanerare på Söderhamns kommun.

Läs mer: Dags att tycka till om Söderhamns nya översiktsplan – studiecirklar startas runt om i kommunen

Planen, som sträcker sig fram till 2040, är tänkt att vägleda hur mark, vatten och bebyggelse ska användas på lång sikt. I den 104 sidor tjocka översiktsplanen tas bland annat bostadsutvecklingen och klimatarbetet upp i arbetet mot att nå en mer hållbar utveckling.

För att samla in åsikter och informera om översiktsplanen har projektgruppen gett sig ut på en kommunturné med fem olika stopp. Till dialogmötet i Holmsveden hade ett 20-tal personer kommit för att lyssna till projektledaren Ludvig Königsson och få ställa frågor om arbetet och framtiden.

– Det är bra att de gör något sånt här. Men sen är vi som bor här ute alltid lite misstänksamma eftersom det brukar vara vi som får det minsta av kakan. Den här planen är för våra barn och barnbarn och det gäller att vi kan ha ungdomarna kvar i byn, säger Bo Englin.

Läs mer: 500 bostäder behövs inom tio år – Söderhamnsporten knyts ihop med centrum

Tillsammans med sin bordsgranne Ingrid Ekström lyfte han fram synpunkter om skola, barnomsorg och strandnära tomter.

– Det finns möjligheter och att underlätta för strandnära boenden tror jag kan få fler att flytta hit. Därför gäller det att ta chansen när vi får vara med och tycka till, säger hon.

Inför de olika samråden har flera studieförbund i kommunen samverkat för att skapa studiecirklar där invånare kan göra sina röster hörda. I Holmsveden hann man med två träffar där översiktsplanen noggrant lästs igenom för att kunna förbereda frågor inför onsdagens möte.

– Vårt nästa steg blir att diskutera de svar vi fick ikväll och jobba fram ett yttrande som vi kommer att lämna in, säger Ingrid Belfrage och fortsätter:

– Kommunen har tydliga tankar om att landsbygden är viktig och inte en belastning. De har fått en bra balans i översiktsplanen och det märks att de tycker att det är viktigt att lyssna på oss som bor i ytterkanterna.

Läs också: Hoppas på trottoar i Stråtjära: "Värdefullt att få komma med synpunkter"

Fram till den 14 mars kan man lämna sina synpunkter på översiktsplanen, genom brev, mejl eller i ett formulär på Söderhamns egna hemsida. Under de kommande två veckorna fortsätter dessutom kommunens turné med nya dialoger i Trönö, Ljusne och Bergvik.

– Det har redan ramlat in en del kloka och användbara synpunkter och det glädjer mig att så många engagerar sig. Jag hoppas vi får mycket att göra när vi nått slutdatumet, säger Ludvig Königsson.