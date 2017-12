Lapp på luckan för Pontare i Norrala kyrka

Sedan 2011 har han turnerat i kyrkor runt jul. Och den skönsjungande lapplänningen med de utmärkande scenkläderna plockade en frisk blandning ur säcken den här kvällen inför fullsatta bänkrader i Norrala.

Gospel, filmmusik av Vangelis och så klassiska "Jul, jul strålande jul" som får nytt liv i ett arrangemang som doftar av folkvisa och orientaliska toner. Norrala kyrkokör hjälper till för att skapa julstämning på sin hemmaplan.

Mellansnacket är avslappnat och roligt.

– Jag är alltid lite orolig där, ibland går det i stöpet, säger Roger Pontare efter att ha klarat falsetten som avslutar "When you wish upon a star".

Han slår också ett slag för Sjukvårdspartiet, inför stundande val, med en humoristisk text med seriös underton i "When I'm sixty four".

– Får man sitta uppe efter sju?, frågar han sig i sången.

Och det fick man, i alla fall den här kvällen, när Roger Pontare avslutade med att rada upp fem extranummer. Ett är förstås schlagerpärlan "Stjärnorna", med vilken han vann Melodifestivalen 1994.

