Kommunen vill ha ordningsvakter på Verkstäderna: "Vi tar problemen på allvar"

Nu planerar kommunen åtgärder för att stävja problemen på Verkstäderna.

Bland annat undersöks möjligheten att sätta in ordningsvakter och entrévärdar under fredags- och lördagskvällar.

– En fantastisk förbättring vore också om föräldrar till de besökande ungdomarna från tid till annan besöker oss och kollar in läget, konstaterar Anders Uddén, kultur- och fritidschef på Söderhamns kommun.