Knökfullt på torget när SM-veckan invigdes

De vita mössorna dominerade när startskottet gick för SM-veckan i en välbesökt invigning på Rådhustorget i Söderhamn. Torget som till Vinterkalaset förvandlats från parkering till festplats.

En halvtimme innan Anna "Sahlene" Sahlin och henns lokala kör drog igång den officiella SM-dängan We are one syntes bara skaror av människor bland kullerstenarna, men när de första tonerna klingade var torget fullpackat med folk.

– Det var kul, men jag var nervös och pirrig och trodde jag skulle svimma. Men det var jättekul, säger Meja Pettersson, en av körens yngre medlemmar.

Sahlene och kören avlöstes av en annan lokal hjälte, Monica Törnell, som sjöng Vintersaga med tryck i stämman. Men den här kvällen kändes det, trots texten, som att det stora vemodet var långt borta och raderna där "Stockholm city svajar i sitt rus" i stället kunde gälla här.

Packet-ledaren Per Persson bidrog med några nummer innan Bumpy Feet-dansare rundade av invigningskvällen.

– Fantastiskt och oerhört skönt. Jag är nästan lite rörd. Det känns som att folkfesten sitter i ryggmärgen redan från första dagen. Bra gensvar, säger Anders Uddén, fritidschef i Söderhamns kommun.

Efter den första kvällens program väntar ytterligare en rad uppträdanden på Rådhustorget, dit bland andra Idol-Liam, Bolibompa-draken, Tomas Andersson Wij, E-Type och Hov1 väntas under veckan.