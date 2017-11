Kevin Darkgie väljer bort alkoholen: "Jag kan inte se något bra med att dricka"

Alkoholkonsumtionen bland unga minskar enligt en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort bland landets niondeklassare. I Söderhamn finns både Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) och Be smart som verkar för att ungdomar ska hålla sig från att dricka.

Be smart har funnits i kommunen i elva år. De låter barn på mellan- och högstadiet skriva på ett kontrakt där man bland annat förpliktigar sig till att hålla sig borta från alkohol, droger och tobak. Be smart är även arrangör av den populära stadsfesten School's out.

UNF har verkat för nykterhet bland ungdomar sedan 70-talet. En som varit medlem i några år är Kevin Darkgie som går tredje året på Staffangymnasiets elprogram. Till sommaren tar han studenten – en tid som ofta förknippas med fest och alkohol.

– Många frågar om jag inte ens ska dricka på studenten. De förstår inte och tycker att jag är töntig. Men jag tycker snarare de är töntiga. Det angår inte dem om jag dricker eller inte, säger han.

Kevin Darkgie är ledare för UNF:s Junisverksamhet som fokuserar på de yngre barnen. Det är en roll han trivs utmärkt med.

– Jag får många positiva reaktioner, i alla fall från de som är lite äldre. De tycker att det är bra att jag gör det för barnen, säger han.

Kevin Darkgie är inte förvånad att alkoholkonsumtionen minskar bland niondeklassarna.

– När jag gick på högstadiet snackades det inte om att dricka. Vi tänkte inte ens på sådant. Men i gymnasiet ändrades det. Då skulle man plötsligt supa, säger han.

Varför tror du att det är så?

– Många tycker att det är coolt att dricka, att det ger en högre status. Jag har inte fattat mig på det där. Man kan ha hur roligt som helst utan alkohol, och det kan väl inte vara så roligt att må dåligt och spy, säger han.

Även om han valt att engagera sig i UNF tror Kevin Darkgie att Be smart gör ett viktigt jobb när det gäller att lyfta de här frågorna.

– Jag tror absolut att Be smart har betytt mycket. De åker ju runt på skolor och får folk att få upp ögonen för dem, säger han.

Om några veckor fyller Kevin Darkgie 18 år. Då blir det lagligt för honom att exempelvis gå på krogen, men trots det har han inga planer på att börja dricka.

– Jag ser inga problem med att fortsätta vara nykter även i framtiden. Jag trivs bra med att vara engagerad i Junis och vara en förebild för barnen. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden. Jag gör det som jag tycker om, säger han.

