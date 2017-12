Julgran blev fulgran – jämförs med hatt i Harry Potter: "Blev lite deformerad"

Jenny Johansson som bor i Ljusne klev ur bilden en kväll och noterade då julgranen som står utplacerad i rakt över vägen från Kastanjen sett. Granen som hukade lite stukad under snön fick Jenny Johansson att plocka upp mobilen och ta en bild. Via Facebook så spred sig bilden som barr under en riktig gran.

Både expressen och Aftonbladet har visat intresse och den förra har gjort en artikel med rubriken "Jenny, 34, kan ha fotat Sveriges fulaste julgran".

– Ja, jag vet inte, jag bara skrattar åt det. Ha de inget bättre för sig kan man tycka, men det är väl bra med något lite roligt också mitt bland alla andra nyheter. Det var Expressen som talade om för mig att den spridits så, det hade jag inte märkt, säger granplåtaren.

Hon jämförde Ljusnegranen med Sorteringshatten som förekommer i böckerna om Harry Potter och när bilderna lades intill varandra så ser man en likhet.

– Jag visste att jag kände igen formen, sen fick jag googla.

Vad har du själv för gran hemma?

– Jag har plastgran. Och då är det ju tråkigt att den ser lika ut år ut och år in.

Och vad önskar du dig under din plastgran?

– Snälla barn. Det har jag sagt förr och då sa de: 'ska du skaffa andra barn?'.

På nätet finns massor av artiklar om granar på stadstorg. Det handlar om att granar äntligen sätts på plats, att den är sen eller att den är ful. Det finns många förgreningar på grantemat, som bevisligen engagerar. Kanske EU:s hjärta, Bryssel, har den bästa lösningen sedan 2012. På Grand Place installerades då en 24 meter hög konstgjord gran.

Något för Söderhamn?

– Det har jag svårt att tro, säger kommunens tekniske chef Ali Nefzi, som däremot har lätt att se det roliga i Jenny Johansson granbild från Ljusne.

"Magiska platser kräver magiska granar", citeras han i Expressen angående Harry Potter-kopplingen.

– Den i Ljusne blev lite deformerad, jag tycker att det så roligt ut, säger Ali Nefzi.

Kommunen placerar av tradition ut sju bastanta granar till jul: en i Ljusne, Söderala, Marma, Mohed, Stugsund och så två centralt – på gågatan och på busstorget.

Granarna tas på kommunens egen mark och väljs ut för att pryda sin plats. Det gäller även den i Ljusne, som var fin från början med tog stryk i snöovädret, säger Karina Nylander, på kommunens tekniska avdelning.

– Annars hade vi inte ställt ut den, det kan folk vara säkra på.

Även om kommunen kan leta i stora egna skogar, så är det svårare och svårare att hitta lämpliga julgranar, säger Karina Nylander. Det tar också mycket tid i anspråk att hitta de rätta.

– Det är jättesvårt, går knappat att få tag på de fina och vi lägger mycket tid på det. Jag funderar inför nästa år på om vi kanske måste ut med en blänkare till privatpersoner som kanske kan skänka granar till det här om vi ska ha det i fortsättningen.

