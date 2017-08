Jan och kompisarna håller i en 30-årig fotbollstradition: "Fortfarande lika kul"

Daggen är på väg ur gräset den här svala och mulna augustimorgonen på klassiska Myra i Stråtjära.

På den välskötta idrottsplatsen är det här den fotboll som spelas numera, sedan Skogs FF lade ned sin a-lagsverksamhet 2010. För första gången på många år arrangerades heller ingen fotbollsskola.

Så det är på lördagsmorgnarna under sommaren som gräset på Stråtjära IP får bekänna färg. På samma klockslag – nio prick – dyker gänget sedan 30 år upp. Åldern på lirarna varierar från i mitten av 20-åren till 70+.

– Ja, eller 80 minus, det beror på hur man ser det, säger Jan Wahlgren, som är äldst i gänget med sina 78 år, men har känslan kvar i fötterna när tillfällena kommer.

Flera av dem har också klivit över 70-årssträcket och var med och drog igång lördagstraditionen en gång på 80-talet.

– Det är en kul och social grej. Upprinnelsen kommer från det första pojklaget som bildades här 1952 som hette Stråtjära ungdom, berättar Sven Englund, 76, som bor i Stockholm men som även har ett hus i hembygden.

Jan Wahlgren var en av de som började i pojklaget i Stråtjära på 50-talet, men som 18-åring värvades till Ljusne AIK:s juniorlag. Där blev det senare omkring 150 matcher för klubbens a-lag i dåvarande division 3.

På 60-talet flyttade han dock till Gävle, men har oftast spenderat somrarna i Stråtjära. Den här morgonen har han däremot tagit bilen från Gävle för att få lira en timme med de gamla kompisarna.

För även om det var många år sedan han slutade som aktiv spelare är känslan densamma för fotbollen.

– Ja, det sitter i tydligen. Det är fortfarande lika kul att jaga en boll, även om man inte hinner ikapp alla gånger längre. Min sambo Eva brukar säga när jag kommer hem på förmiddagen att "nu ser du riktigt lycklig ut", berättar Jan Wahlgren.

– Det är väl kärleken till trasan som gör att vi kommit hit i 30 år vare sig det regnar eller inte, tillägger, Sven Englund.

Och nog syns det att han lirat boll hela livet. Känslan i fötterna är fortfarande oförskämt bra och flåset är enligt honom själv, hyggligt. Kanske är det just de här lördagsmorgnarna på Myra som gör att hälsan och formen är god för åldern. För tempot under tvåmålsspelet som pågår under en timme är ansenligt högt.

– Jo, lite tror jag det hjälper. Jag kan inte gå ut och springa något vidare, för då får jag ont i ett ben. Men att springa här på gräset går bra, sedan håller jag igång och går 10 000 steg om dagen också. Jag får väl säga att kroppen har varit snäll emot mig också, berättar Jan Wahlgren.

Men vattenpausen och pratstunden är över och gänget, som för dagen uppgår till elva lirare ska göra ett sista ryck. Jan får fart på fötterna och hänger gärna med när hans lag får bollen och startar upp ett anfall. Och plötsligt skickar han en skärande bredsidespassning som en av lagkamraterna styr in mellan konerna i mål.

– Fick du med den på bild? ropar Jan Wahlgren, och tittar ut mot undertecknad på sidlinjen.