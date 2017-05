Inbrottet i ladugården i Trönö – det slangades även 400 liter diesel

Vi berättade under onsdagen om ett inbrott i en ladugård i Trönö, Söderhamns kommun, där tjuvarna kom över motor- och röjsågar samt en åkgräsklippare, till ett sammanlagt värde av 150 000 kronor. Under torsdagen kom ytterligare en anmälan in angående dieselstöld.

Läs mer: Inbrott i ladugård i Trönö – tjuvar stal för hundratusentals kronor

Mannen som anmält inbrottet tidigare i veckan upptäckte senare att även diesel har slangats från två traktorer. En bedömning gjordes att cirka 400 liter diesel stulits.

– Stölden och inbrottet har alltså skett natten mellan tisdag och onsdag, där någon eller några gått in i den olåsta ladugården, säger Anette Wikberg, inspektör vid polisen.