Frida Söderlund prisas för Mitt ID – igen: "Det känns så himla roligt"

I Mitt ID, som publicerades i mars 2017, berättar tre unga transpersoner om deras vardag där de möter fördomar från samhället och myndigheter. Journalisten Frida Söderlund som ligger bakom serien har tidigare uppmärksammats för sitt arbete. Bland annat utsågs hon till Årets normbrytare vid MEG-galan i september ifjol.

Under tisdagens European Digital Media Awards i Köpenhamn tog serien hem förstapriset i kategorin Best Innovation to Engage Youth Audiences. På plats var Frida Söderlund för att ta emot priset.

Hur känns det?

– Så jävla coolt. Vi blev chockade över att ens vara finalister. Så vi åkte ner och bara var glada över det. Men jag hade ändå en liten magkänsla, jag tyckte projektet förtjänade det. Men vi blev så glada, säger Frida Söderlund.

I finalen ställdes artikelserien mot bidrag från Norge och Tyskland. På galan fick de vänta spänt innan den sista kategorin av tio presenteras och det stod klart att det var just Mitt ID som kammat hem förstaplatsen.

– Det känns så himla roligt. Det börjar med att man bara har en idé. Sedan kör man bara på och gör det bästa man kan och hoppas att det är tillräckligt. Det känns som det varit det, säger Frida Söderlund.

En ny säsong av Mitt ID med en annan infallsvinkel väntar i framtiden. Arbetet med unga transpersoner har bara börjat.

– Jag har tänkt mycket på det, man är ju inte journalist för att vinna priser. Men det här betyder att vi har nått ut och för oss har det varit det varit det viktigaste hela tiden. Att hjälpa unga transpersoner att hitta en plattform att bli hörda, säger Frida Söderlund.

