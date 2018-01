Från 280 anställda till 10 – ändå får Hans-Göran Karlsson behålla sin lön

Vid årsskiftet gick Hans-Göran Karlsson från toppjobbet som chef för Kultur-och samhällsserviceförvaltningen till jobbet som näringslivschef.

Tidigare hade han 280 personer under sig, nu har han tio. Ändå fick han behålla sin lön på 69 000 kronor per månad.

Det är 14 800 kronor mer än hans företrädare på posten som näringslivschef, Jan Brandberg. Och högre lön än alla förvaltningschefer, förutom socialförvaltningens chef Lena Wetterlind som har 200 kronor mer.

Den höga lönen är en signal om att näringslivsfrågorna uppvärderas, enligt kommunchef Per Granath som tagit beslutet om att Karlsson ska behålla sin lön.

– Antalet underställda är inte allt. Jag kanske har gjort en annan bedömning av vikten av näringslivsfrågor än min företrädare. Jag har väldigt höga krav på Hans-Göran. Det handlar om att kunna ge ett bättre stöd till våra företagare. Han ska vara motorn i det på ett annat sätt. Han ska också få in i de andra förvaltningarna att näringslivet är oerhört viktigt för hela kommunen, säger kommunchef Per Granath.

Från årsskiftet har näringslivschefen en högre formell status i kommunens organisation, Karlsson sitter i ledningsgruppen tillsammans med förvaltningscheferna och cheferna för de kommunala bolagen. Därmed rapporterar han direkt till kommunchefen. Tidigare var det en chef emellan, då sorterade näringslivsenheten under kommunstyrelseförvaltningen.

När får medborgarna se resultat av att de har fått en en näringslivschef som jobbar nästan 15 000 kronor bättre?– Brandberg har gjort ett bra jobb också, men det som är grejen är att vi vill lyfta själva funktionen näringslivschef. Och jag tror att Hans-Göran Karlsson är rätt man på jobbet. Vi får väl hoppas att vi ser resultat under det här året, säger Per Granath.

Vid årsskiftet gick den tidigare näringslivschefen Jan Brandberg till en tjänst "på golvet", han blev näringslivsutvecklare. Under 2018 behåller han sin lön på 54 200, sedan trappas den ner till 41 000 under 2019, enligt Per Granath. Detta enligt riktlinjer som SKL och fack förhandlat fram i den så kallade huvudöverenskommelsen.

Fotnot: En tjänsteman har högre lön än förvaltningscheferna. Det är kommunchefen själv, 80 000 kronor. Kommunstyrelsen ordförande Sven-Erik Lindestam (S) har 65 400 kronor.

