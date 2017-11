Förvaltningschefen om konferensresorna i spartider: "Väl investerade pengar"

Stora delar av Söderhamn kommun kämpar med budgetunderskott och KUS är inget undantag. Trots detta har man vid tre tillfällen på kort tid valt att satsa pengar på konferenser och mässor för ledningsgruppen.

Förvaltningschef Hans-Göran Karlsson tycker inte att detta är något anmärkningsvärt. Han ser det som investeringar inför framtiden och vill samtidigt förtydliga att de har hela mandatperioden på sig att komma inom budgetramen.

– Vi har inget besparingskrav på KUS. Vi har fyra år på oss att vara inom ramen och det kommer vi att vara till december 2019, säger han.

Tillfällena det handlar om är en konferens i Orbaden tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen, en konferenskryssning tillsammans med KUS-nämnden och en resa till Kvalitetsmässan i Göteborg. Total kostnad för dessa resor beräknas till 143 598 kronor.

– Det kanske ser lite konstigt ut att alla tre resorna kom nu under en så kort tid. Men så är det ibland att driva den här typen av verksamhet, säger Hans-Göran Karlsson.

Han säger att resan till Orbaden gjordes som en del i kommunens försök att få förvaltningarna att jobba tätare tillsammans – att man ska jobba i hängrännor istället för i stuprör, som Hans-Göran Karlsson uttrycker det.

– Det var ett gemensamt beslut från tre olika förvaltningar som normalt inte jobbar så tätt tillsammans. Jag tycker att det motiverar att vi åker bort.

Varför hade ni inte konferensen i Söderhamn för att hålla nere kostnaderna?

– Vi tycker att det är bra när man ska bygga en grupp att man åker bort. Stannar man i Söderhamn skiljs man åt på kvällen och då blir det inte samma sociala utbyte. Det finns ett ofantligt stort värde i det.

Samma anledning lyfter både Hans-Göran Karlsson och KUS-nämndens ordförande Stig Nordgren fram som argument till konferenskryssningen till Åland.

– Det är ett kostnadseffektivt sätt att jobba. Vi jobbar hårt under två dagar och på det här sättet får vi även med den sociala delen. Det är inte ofta vi har chansen att prata mellan politiker och tjänstemän under avslappnade former, säger Hans-Göran Karlsson.

Fem av sju i KUS ledningsgrupp var också nyligen på Kvalitetsmässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Den hålls vart annat år och enligt Hans-Göran Karlsson är det första gången KUS besöker mässan.

– Det var en otroligt bra mässa med hög kvalitet på föreläsningarna. Det är också viktigt att få höra hur andra kommuner tänker i olika frågor. Vi påverkas av det som händer i världen och då måste vi också vara en del av det, säger han.

Han säger att det är den enda mässa de åker på under året och att det kommer gynna förvaltningens utveckling.

– Det är viktigt att åka på den här typen av arrangemang för att få inspiration. Man måste ha omvärldsspaningar för att utvecklas. Jag tycker att det var väl investerade pengar, säger Hans-Göran Karlsson.

Hur tror du det uppfattas av övriga anställda att ni åker på dessa resor?

– Man har olika roller i en organisation. Ledningen har ansvar för att driva verksamheten och då ingår även vissa konferenser. Syftet är att göra ett bättre jobb. Jag tror att de anställda också förstår det.

Vad gör ni från ledningen för att minska era kostnader?

– Kostnadsmedvetenhet är viktigt från mig och hela vägen ner. Vi tittar alltid på sätt att effektivisera verksamheten för att nå målen.

