Festdag med nya idéer ska sporra affärer i Söderhamn

Företagardagen i Söderhamn har hunnit bli en väl etablerad tradition, men årets happening – det nionde i ordningen – liknar inte tidigare års.

Läs också: TV: Söderhamns företagare hittade takten

– Vi vill ha lite mer ”businesskänsla”, det liknar lite ”speeddating”. Vi vill skapa förutsättningar för affärer under dagen, säger kommunens näringslivschef Jan Brandberg.

Läs också: En scen för affärer

Det handlar om att jippon, lekar och spex som tidigare fyllt dagen byts ut mot seriösa träffar. Konceptet är ett affärsnätverk där företagare kan knyta kontakter under lättare former när många företagare ändå är på plats. Idén har norpats från andra delar av landet där liknande möten finns som aktiviteter under företagardagar.

– Det blir en seriösare dag. Utvärderingar har visat att det finns en önskan om att göra dagen mer affärsmässig, säger Jan Brandberg.

Han vill också framhålla att företagardagen ger inspiration och ofta uppfyller förväntningar företagarna har.

Med anledning av nästa års SM-vecka i Söderhamn kommer dess möjligheter att lyftas vid inspirationsträffar under dagen.

– Världsstjärnor som längdskidåkarna Anders Södergren, Maria Rydqvist och Björn Lind kommer och berättar vad SM-veckan kan ge, säger Jan Brandberg.

Läs också: SM-veckan 2017 till Söderhamn

Men bara för att dagen blir mer företagsinriktad innebär det inte att det uppsluppna och lustfyllda uteblir.

– Efter en lång dag blir man trött och sliten så på eftermiddagen är det som förr, då blir det relax och fest med hemliga gäster. Vad det blir berättar vi inte, men jag kan säga att man blir involverad i det som händer, säger Jan Brandberg.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

► Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

► Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!