Favorittippade Mello-stjärnan Wiktoria kommer till School's out: "Lite countrykänsla"

School's out senaste artistsläpp är stekheta Wiktoria, som tävlar i lördagens final i Melodifestivalen med låten "As I lay me down".

– Vi är väldigt glada att göra klart med henne, självklart, säger Marcus Wågström, festivalgeneral för School's out som arrangeras på årets skolavslutning. Sedan tidigare är Peg Parnevik, Freddy Kalas och Joakim "Jockiboi" Lundell klara.

– Det är lite countrykänsla på hennes låt. Hon blir ett bra inslag i årets lineup. Sedan tror jag att hon kommer gå väldigt långt i Mellon, säger Marcus Wågström.

Spelbolagen håller med honom. De har Wiktoria som favorit. Även musikstreamingsajterna Spotify och Itunes har Wiktoria som mest spelade Melodifestivalartist.

Marcus Wågström berättar att man fortfarande jobbar med några till bokningar för årets School's out.

Hur tycker du det ser ut så här långt?

– Nämen jag är jättenöjd. Det fattas kanske någon genre. Jag är supernöjd med de bokningar vi gjort. Målet är att ha minst lika bra bokningar som förra året.

Efter superhiten "All I need" – nu kommer Youtubestjärnan till School's out

Mittmedias Melloexpert: "Genrepet är jätteviktigt – det är nu juryn sätter sina betyg"