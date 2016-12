En hälsning från andra sidan jorden – Anns egna ord om cykelturen mot Nya Zeeland

Se även: Anns egna fantastiska bilder från förra resan

Ryssland

När jag i slutet av april lämnade Finland bakom mig och korsade gränsen in till Ryssland så gjorde jag det med viss nervositet. Jag hade bokstavligen inte en aning om vad jag hade framför mig, och kanske var det lika bra. Det tog mig en månad att trampa de 2 500 kilometrarna genom Ryssland till Kazakhstan, och jag skulle ljuga om jag sa att det var en lätt månad. Mentalt var det något av det svåraste jag gjort som långfärdscyklist.

Även om jag hade blivit varnad om den ryska trafiken så trodde jag aldrig att den skulle vara så hemsk som den faktiskt var. Vägarna var oftast av usel kvalitet och alldeles för smala för den tunga trafiken. Detta i sin tur bidrog till att bilar, bussar och långtradare passerade mig med minsta möjliga marginal. Oftast av den simpla anledningen att de saknade tålamod. Varje dag kändes som en fight mot trafiken och jag cyklade in och ut ur städer med andan i halsen. Att jag dagligen stötte på chaufförer märkbart påverkade av alkohol minskade inte stressen.

Men det var inte trafiksituationen som i huvudsak gjorde mina dagar i Ryssland så svåra – det var den ryska atmosfären. I de flesta länder jag cyklat genom har jag dagligen mötts av leenden, nyfikna blickar, hejarop och vinkningar – men inte i Ryssland. Det kändes sorgligt att dagligen mötas av blickar som saknade både glädje och nyfikenhet.

Givetvis var inte allt dåligt i Ryssland. Jag mötte även många vänliga själar som hjälpte mig längs med vägen. Det är aldrig svart eller vitt.

Läs också: Lämnade cykeln i Ryssland för äventyr i Kanada

Kazakhstan

När jag korsade gränsen in till Kazakhstan i början av juni började allting gå lite lättare. Kvalitén på vägarna blev bättre, trafiken snällare och folk log och hejade på mig igen. Däremot innebar mitt visum på 25 dagar ganska mycket tidspress och för att korsa hela landet var jag tvungen att cykla 100 kilometer om dagen, varje dag. Tack vare släta och okuperade vägar gick det dock vägen. Och trots tidspressen, de milslånga raksträckorna, den stekande sommarsolen och den dagliga hårda motvinden så kom Kazakhstan att bli ett utav mina favoritländer.

Charmen med långfärdscykling är att du aldrig vet vad du har att vänta dig. Ovetskapen om vägarna framför mig är något jag älskar - men inte alltid.

Läs mer: Cyklade 800 mil och skadade sig – snart trampar hon i väg igen

Fyra dagar innan min ankomst till staden Aktobe fick jag obehagliga nyheter. Den 5 juni hade två terrorattentat genomförts i staden och 37 människor hade skadats och sju dödats. De följande dagarna utfärdades en så kallad ”Red Terror Alert” och vägblockader med polis och beväpnad militär sattes upp längs med vägarna i anslutning till staden. I samma veva slutade min mobiltelefon att fungera, vilket innebar att jag varken kunde hålla mig uppdaterad om läget eller hålla kontakten med min oroliga familj. Med en gnagande oro fortsatte jag ändå att cykla och oväntat nog fick jag ”tummen upp” från poliser längs med vägen när jag pekade i riktning mot Aktobe. Som planerat rullade jag därför in i staden fyra dagar senare. Väl där märktes inte mycket av det som skett bara några dagar tidigare.

När jag nådde staden Kostanay i nordöst jag fick sällskap av min partner Tomasz (som flugit in från Europa) och tillsammans cyklade vi ut ur landet när endast några timmar återstod av mitt visum.

Sibirien

Min plan när jag lämnade Sverige var att cykla tillbaka till Tadzjikistan och den exakta platsen där jag skadade foten för lite mer än ett år sedan. Men någonstans i Ryssland ändrade jag mig. Mongoliet har länge varit ett land högt upp på min ”bucket-list” och när jag såg en chans att lägga om rutten genom just Mongoliet så kunde jag inte motstå. Så istället för att cykla sydost styrde jag kosan nordost och plötsligt hade jag ännu en månad i Ryssland framför mig, denna gången genom Sibirien.

De första tre veckorna i Sibirien innebar många farliga dagar längs med ”Irtysh Highway” (R254) där vi inte bara tampades mot den tunga öronbedövande trafiken, utan även mot horder av mygg och broms som förföljde oss från tidig morgon till sen kväll. Det var ofantligt skönt att lämna motorvägen bakom oss när vi nådde bergen i Altai Mountains i mitten av juli.

Altai Mountains sträcker sig mellan Kazakhstan, Ryssland, Mongoliet och Kina. Under sju dagar klättrade vi totalt 6 000 meter längs med tysta vägar och gröna dalar. Vi tältade under snöklädda bergstoppar, fyllde på vattenflaskorna i de iskalla bäckarna och lärde oss om shamanism från lokalbefolkningen. Hade det inte varit för att våra ryska visum löpte ut så hade vi stannat betydligt längre än en vecka i Ryska Altai Mountains.

Mongoliet

Under våra två månader i Mongoliet lade vi ca 1 300 kilometer av oändliga sand-, grus- och grässtigar bakom oss. Från Gobiöknen i söder tog vi oss upp till de höga stäpperna i norr innan vi fortsatte ner bland bergen och de höstfärgade lövskogarna i sydväst.

Att cykla i Mongoliet med en fullpackad cykel var krävande. Dagligen tog vi oss över höga branta pass och korsade mängder med vattendrag. En hel dags cykling innebar oftast inte mer än 40 avverkade kilometrar. Men för mig innebar de där två månaderna i Mongoliet långfärdscykling när den är som bäst. Att lämna civilisationen, de perfekta asfalterade vägarna och den tunga trafiken bakom sig och bara ta sig fram på naturens villkor.

Mongoliet var väldigt speciellt eftersom nästan alla utanför de mindre städerna lever som nomader. Likt Samerna i Sverige flyttar de på sig med årstiderna och låter djuren (får, getter, kor, hästar och yakar) och deras behov av föda och vatten bestämma boplats. De bor i så kallade yurts (ett traditionellt tält med trästruktur) och äter vad djuren ger dem (kött, mjölk och ost). På samma sätt som för dem skalades vår tillvaro i Mongoliet ner till det mest basala - att cykla, sova, äta och umgås.

Kina

Att cykla in i Kina i slutet av september innebar ett stort delmål. I dag, nästan tre månader senare, har jag korsat fem provinser och lagt omkring 5 500 kilometer bakom mig i detta gigantiska land. Efter att min partner Tomasz flög tillbaka till Europa från norra Kina så fortsatte jag solo, och efter en månads hård cykling nådde jag den Tibetanska platån – denna förunderliga plats som skulle komma att utmana mig på ett sätt som få platser gjort tidigare.

Den Tibetanska Platån kallas inte för ”Världens tak” utan anledning – här klättrar passen ända upp till 5 000 meter över havet. Under mina veckor på platån befann jag mig ständigt på en höjd mellan 4 och 5 000 meter över havet och hade dagligen nya, oändliga pass att klättra (det högsta 4 815 meter). Eftersom detta var under november månad var även kylan en utmaning. Det var inte ovanligt att jag vaknade upp till minus 20 grader, inuti tältet. Men lite kyla är ingenting i jämförelse med de upplevelser som platån gav. Hela platsen andas spiritualitet och jag mötte dagligen munkar kring de buddistiska templen som ståtligt höjde sig över var och varannan by och mindre stad.

Se även: Nu fortsätter Anns drömresa runt jorden – repris på livesändningen

En annan utmaning i Kina är svårigheterna till kommunikation. Många gånger fungerar inte ens kroppsspråk. Detta har i och för sig lett till många komiska situationer och skratt. Exempelvis om jag vill beställa nudlar med biff så gör jag det oftast på ett av följande sätt. Antingen ”Googlar” jag en bild på en ko och visar dem, eller så får jag helt enkelt låta som en. Den nivån.

Efter den Tibetanska platån rullade jag vidare mot varmare breddgrader och ett grönt, lummigt Yunnan. Och om bara två veckor cyklar jag in i Laos, ännu ett stort delmål!

Jag och min partner samlar för närvarande in pengar till en liten pojke i Polen som lider av sjukdomen spinalmuskelatrofi (SMA). Gå gärna in på vår ”Just Giving” sida för att skänka en slant.

Fakta Ann Johansson

Ålder: 31

Från: Sunnäs/Ljusne

Befinner i skrivande stund: Dali (Yunnan) Kina, 2016-12-11.

Aktuell: Cyklar till Nya Zeeland från Söderhamn. Sen andra starten 2016-03-08 har hon cyklat i 279 dagar, 14 249 km. Sen ursprungsstarten 2015-04-01 har hon cyklat 479 dagar, 22 549 km. Totalt har hon cyklat genom 20 länder.

Följ Anns resa på social medier eller hennes blogg: www.mairawa.com

Se filmen från Anns förra resa som slutade med kryckor: