Därför gör S sovande jour till en politisk fråga: "Man måste ta ansvar för sina beslut"

Inför budgetperioden 2016-2019 satte kommunfullmäktige upp fem fokusområden. Ett av dessa mål var att vara en attraktiv arbetsgivare, "där utveckling sker genom medarbetarnas kompetens och engagemang".

När omvårdnadsförvaltningen vill förändra arbetet inom funktionshinderomsorgen genom att förlänga arbetspasset sovande jour menar Socialdemokraterna att det skulle försämra medarbetarnas villkor, och man på så sätt strider mot det målet.

– Vi kan inte bara gå ut med floskler, utan vi måste också ta ett politiskt ansvar för det. Vi behöver tala om vad vi menar med att vara en attraktiv arbetsgivare. Kan man till exempel utöka tiden på arbetsplatsen?, säger Ove Söderberg, som skrivit en motion till kommunfullmäktige.

Inom funktionshinderomsorgen arbetar personalen med sovande jour mellan 00 och 06. Under tre av de sex timmarna räknar man att personalen sover och timmarna räknas inte in som arbetstid. För att nå upp i en heltidstjänst behöver de tre timmarna, som kallas resurstimmar, schemaläggas senare under månaden.

Förvaltningen har gjort ett fantastiskt bra arbete det senaste halvåret. De har gjort vad vi sagt åt dem, att effektivisera och spara.

Förvaltningens förslag är att utöka sovande jour till 22-07, vilket ger 4,5 timmar resurstimmar. Att göra så skulle enligt förvaltningen både effektivisera arbetet och minska kostnaderna, något Ove Söderberg har förståelse för.

– Förvaltningen har gjort ett fantastiskt bra arbete det senaste halvåret. De har gjort vad vi sagt åt dem, att effektivisera och spara. Och de har hittat en kontinuitet hos brukarna genom att lägga upp helt nya scheman som majoriteten är nöjda med. Det är ingen kritik mot dem, utan det här handlar om politiken bakom, säger han.

Genom att lyfta frågan i kommunfullmäktige hoppas han att varje parti får ge sitt svar på vad som menas med att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Jag tror att det är bra att man får ett bredare politisk beslut och att partierna får ta ställning till vad som är en attraktiv arbetsgivare. För det har gäller inte bara omvårdnadsnämnden, utan det ska hela kommunen, säger Ove Söderberg.

Motionen kommer att tas upp under nästa sammanträde den 29 januari.