Brobergsikonen Göran "Dallas" Sedvall är död

Den legendariske bandyspelaren Göran "Dallas" Sedvall har avlidit. Han somnade in på lördagskvällen omgiven av sina närmaste efter en tids sjukdom.

"Dallas" var bollartisten som under 60- och 70-talet blev Söderhamnspublikens stora publikfavorit och fanns med när Brobergs IF vann fyra SM-guld.