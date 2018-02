Brobergs klubbchef om misslyckandet och framtiden: "Kommer hända saker i truppen"

Läs mer: Bandypuls visar alla matcher i kvalet till elitserien

Inför säsongen pratades det från Brobergshåll att det var dags att ta nästa steg. Men när kvartsfinalspelet börjar på fredag är det utan laget från Söderhamn. En slutlig niondeplats efter 26 elitserieomgångar betyder det att säsongen redan är över.

– Klart det är ett misslyckande. Med den truppen ska Broberg vara med och kriga om en femte- till sjundeplats i tabellen. Men jag vill betona att i år har vi inte presterat tillräckligt. De åtta slutspelslagen förtjänar verkligen att vara där, säger Svenne Olsson.

Varför har inte Broberg levt upp till förväntningarna?

– Det är en bra fråga. Men det har man uppenbarligen inte klarat av. Jag har mina tankar och idéer och det kommer jag att berätta för spelare och ledare när vi utvärderar säsongen.

Läs mer: Brobergs skyttekung efter genrepet i nya hallen:"Vi siktar mot topp-sex, absolut"

Läs mer: Andreas Tagg: ”Laget som fällde sig själv – att Broberg missar slutspel är ett praktfiasko”

Just den väldigt ojämna nivån under matcherna. Är det största problemet?

– Att matcher går upp och ner är en sak. Men jag tror att roten till allt ligger djupare än att man varierar i prestationerna.

Först elva raka år i kvartsfinal. Sen två missade slutspelet på tre år. Vad drar du för slutsatser av det?

– Att det skulle komma för något år sedan kan också ha att göra med att Broberg under rätt många år presterat kanske lite över förväntan och att folk nästan tagit slutspel för givet. Årets miss är en stor besvikelse. Men fiasko är fel ord.

Läs mer: Grönberg om avhoppet: "Jag har funderat om jag har varit på rätt plats"

Tränaren Ola Grönberg hoppade av i mitten av december. Hur mycket påverkade det säsongen i stort?

– Det blev lite rörigt. Men samtidigt kan jag tycka att Broberg gjorde sina tre bästa matcher under den perioden också. Dubbelmötet med Hammarby, Bollnäs hemma och sen också även Villa hemma. Men vi vinner mot Villa och 48 timmar senare släpper vi in åtta mål mot Sirius på hemmaplan. Man har helt enkelt inte fått ihop det, varken som lag eller på individnivå. Jag skulle vilja trycka ett stort OK i pannan på Vadim Arkhipkin, men resten kan bättre.

Läs mer: Broberg står utan tränare – Alftin lämnar: "Går inte att kombinera"

I onsdags blev det klart det inte blir någon fortsättning för Jens Alftin som tog över efter Ola Grönberg i december månad. Nästa tränare blir nummer fem på lika många år.

Svenne Olsson igen:

– Det var meningen att Ola Grönberg skulle vara kvar över nästa säsong. Och det är förstås aldrig bra att byta tränare för ofta. Och jag vill verkligen betona att det inte är en tränarfråga hur säsongen slutade i år.

Läs mer: Fryklund knäckt – nu kan Brobergs lagkapten lägga av

Hur ser du på att lagkapten Magnus Fryklund funderar på att lägga av?

– Jag vet om hans problem med höften och hur han kämpar för att spela utan att ha ont. Det måste man ha respekt för och känner han på det viset har jag har full förståelse om han tycker att det får vara nog. Det är klart att det kommer hända saker i truppen både när det gäller spelare in och ut.

Hur ser framtiden ut för Robert Dammbro och Jonas Nygren som också varit med länge?

– Det är Jens Alftin som sköter spelarkontakterna. Men vad jag förstår i dagsläget kan Dammbro vara osäker för en fortsättning. Nygren har ett år kvar på kontraktet och kör nog vidare.

Hur ser satsningen ut inför kommande säsong?

– Det får vi se när vi räknat ihop ekonomin efter säsongen och budgeterat för nästa. Jag hävdar bestämt att det finns mer att ta ut av det befintliga spelarmaterialet. Det måste först och främst vara grunden. Jag tror att samtliga spelare som blir kvar bör ha 20 procent kvar i sin prestation till nästa säsong.

Läs mer: Arkhipkins frustration efter Brobergs förlust: "Vi sätter oss själva i skiten"

Det är mycket negativt kring Broberg just nu. Vad har varit positivt under säsongen då?

– Vi fått till den nya hallen på ett fantastiskt bra sätt. Ekonomin jobbar vi också hårt med. Vi växer på ungdomssidan med nästan 30 stycken i vårt senaste startade lag P8. Vi har över 330 inskrivna på skridskofritids och även många på skridskokul. Om vi tar bort a-lagets prestation är det överlag väldigt positiva tongångar i föreningen.

Vad betyder ett missat slutspel för Broberg rent ekonomiskt?

– Vi har absolut saker och ting under kontroll. Vi har också tagit några tunga investeringar i ombyggnationen av hallen och med fokus på ungdomsverksamheten. Vi har även haft ökade kostnader för tre målvakter och ytterligare en tränare under säsongen. Men man ska ha klart för sig att ett missat slutspel betyder 600 000 kronor i tappade intäkter. Vi hade inte kalkylerat med det i budgeten. Men de pengarna hade vi planerat att ha för att utveckla föreningen. Nu får vi se hur det blir med det, säger Svenne Olsson.

* FAKTA: PUBLIKSNITT BROBERG

(slutspel inom parentes)

2017/18: 1200 (-)

2016/17: 1 228 (1669)

2015/16: 914 (-)

2014/15: 1 125 (1857)

2013/14: 974 (1449)

2012/13: 954 (1123)

2011/12: 1065 (2725)

Förra säsongen hade Broberg ett publiksnitt på 1 228 åskådare. Den första säsongen i Helsingehus arena landar snittet på ungefär samma nivå – 1 200 åskådare.

– Om vi haft en hemmamatch på annandagen hade snittet legat på runt 1 500 och då hade det varit helt andra tongångar. Det är också en säsong när laget inte heller levt upp till förväntningarna. Ur den synvinkeln är vi relativt nöjda med publiktillströmningen och vi uppfyller ungefär budgeten när det gäller ekonomin runt arenan, säger Svenne Olsson.

Läs mer: Svenne Olsson: "Vi har varit väldigt försiktiga när vi lagt budgeten"

FAKTA: Kontraktsläget i Broberg

TVÅ ÅR KVAR

Martin Söderberg.

ETT ÅR KVAR

Jonas Nygren, Fritiof Hagberg, Linus Forslund, Adam Wijk, Vadim Arkhipkin, Magnus Fryklund, Joel Edling, Jesper Öhrlund.

KONTRAKT GÅR UT

Henrik Rehnvall, Max Bergström, Joakim Jonsson, Joel Wigren, Erik Jonsson, Robert Dammbro, Robin Redin, Ilari Moisala, Jonas Engström, Jesper Thyrén, Mattias Hallberg.

► Så ser det ut i bandy-Sverige – tabeller och resultat från elitserien, allsvenskan och division 1

► LISTA – Här är elitseriens tio bästa utländska spelare: "Har spelat sig in i fansens hjärta"

► Bandypuls stora spelarenkät: "Har en tendens att se ut som hej-kom-och-hjälp-mig"

► Inside Sverige – följ landslaget bakom kulisserna i Bandypuls unika dokumentär