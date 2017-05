Bilägare blev av med 4000 kronor efter inbrott

Mannen hade natten till torsdagen sin bil parkerad på Muskötgränd i Söderhamn när en okänd gärningsperson gav sig på fordonet.

Enligt den anmälan som lämnats in till polisen ska tjuven ha tagit sig in i den stående bilen genom att slå sönder bakrutan och sedan klättra in i fordonet.

Gärningspersonen försvann sedan från platsen – med söderhamnarens plånbok.

I polisanmälan uppger mannen att han förutom kreditkort hade omkring 4000 kronor i kontanter.

