Anrik villa renoveras i Ljusne – här öppnar nytt vandrarhem i sommar: "Ska vara en wow-känsla"

När den ståtliga trävillan byggdes 1929 var det för att bli husmodersskola i Ljusne. Nu genomgår huset på kullen en stor förändring sedan en ny ägare tagit över fastigheten. Målsättningen är att kunna öppna ett vandrarhem redan i sommar.

– Jag vill skapa en miljö och atmosfär som får besökarna att känna att de vill stanna kvar. Det ska vara en wow-känsla, säger Pauli Väisänen.

Innanför dörren till den anrika villan på Stationsvägen ligger verktygen utspridda över golvet. Runt om i det nära 500 kvadratmeter stora huset pågår renoveringsarbetet för fullt. Det sista badrummet ska få klinker, köket färdigställas och nytt golv ska läggas.

Mitt i allt står Pauli Väisänen. Stockholmaren som packat väskan och flyttat norrut med en vision om att driva ett eget vandrarhem.

– Alla är verkligen jättetrevliga här uppe. Jag blev lite förvånad när jag mötte personer som hejade på en okänd människa bara så där. Det här är en långsiktig investering för min del.

TV: Följ med in på en smygtitt i det nya vandrarhemmet

Att han köpte huset var något av en slump. Under en resa från Ljusdal till Stockholm bestämde sig Pauli Väisänen för att svänga in i Söderhamn där han fick syn på ett mäklarkontor. Han klev in och presenterade sina planer men fick veta att det inte fanns något passande objekt till salu just då. I stället gick det ett år innan telefonen ringde och en ny resa norrut planerades in.

- Det var ett vackert hus men som skulle innebära mycket jobb. Därför blev det lite prisförhandling innan jag bestämde mig för att slå till, säger Pauli Väisänen som fick tillträde och påbörjade renoveringen i april i fjol.

Samtidigt som affären genomfördes sålde Pauli Väisänen och hans familjeföretag Inobo AB sin del i ett större företagshus i Upplands Väsby. Pengar som kommer väl till hands i företagets nya projekt.

Vandrarhemmet kommer att få 13 uthyrningsrum, där flera av rummen redan står färdiga. På nedervåningen har ett större vardagsrum med öppen spis inretts med äldre rustika möbler. En stil som kommer att vara genomgående i hela huset.

– Vi letar och köper upp möbler med gammalt stuk från olika loppisar och annonser. Det är allt från mattor och lampor till tavlor som vi gör om till speglar. En hel del pyssel men det skapar en skön harmoni, säger Pauli Väisänen.

Utvändigt har fasaden delvis fått ny panel och husets alla fönster renoverats. Bergvärme har installerats och på huset baksida har en 60 kvadratmeter stor uteplats gjutits. Tanken är att det även ska byggas en mindre scen där som en del i vandrarhemmets satsning på kringarrangemang.

– Vi vill samarbeta med andra lokala företag och föreningar för att locka folk. Tågstationen ligger alldeles intill och det är enkelt att ta sig hit från exempelvis Stockholm. Här går det att ha guidade fisketurer, möhippor och svensexor eller företagsevent, säger Pauli Väisänen.

Han blickar upp mot LW-emblemet som pryder husets fasad. En gång i tiden fungerade villan som tjänstemannamäss för Ljusne Woxna innan det blev kontor för Ljusne Kätting.

– Vi har renoverat upp skylten och ska belysa den med spotlights. Det är lite kult att låta den hänga kvar, säger Pauli Väisänen.

I juni ska all renovering vara klar och vandrarhemmet stå redo att ta emot de första besökarna.