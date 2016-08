Amatörernas premiär i Ljusne: ”Det ska inte fjantas”

I sju år har ett tiotal kvinnor träffats i Söderhamn varje vecka under höst och vår för att lära sig måla tavlor. Och på lördag är det vernissage för den första utställningen.

Nervöst väntar de utanför Konstkraft utställningslokal i det gamla kraftverket i Ljusne. Bilarna utanför är fyllda av de senaste årens skapelser. Vissa av dem har suttit upphängda, andra har bara stått och samlat damm.

Kursledare under alla år är George Ayres. Han pekar och gestikulerar.

– Det är viktigt att konsten hänger i harmoni och inte tar ut varann, säger han.

Varje utställare får sin varsin vägg. Stina Olofsson kommer bärandes på en bunt tavlor som hon ställer vid väggen längst in i lokalen. Hon provhänger några stycken.

– Det är rätt kul, men nervöst och spännande.

Och den tavla som George tycker är bäst, Last night of the proms, gillar hon själv inte så mycket, så den hoppas hon kunna sälja.

– Den ska jag ha 800 för, jag gillar inte motivet och kan inte tänka mig att hänga upp den själv, säger hon och skrattar.

Kursen startade som en studiecirkel, sen har det bara fortsatt, vecka efter vecka.

– Det var tänkt ett par tre år, men nu har det snart gått åtta. Det känns jättekul, jag blir lite småmallig när jag ser vad de gjort. Det visar att jag gjort mitt jobb, säger George och skrattar.

De tycker att du är lite hård ibland?

– Det måste man vara, det är inget "kindergarten" (dagis, reds anmärkning). Det är en halvseriös konstskola och det ger resultat, det ska inte fjantas.

Skratt och glada tillrop ekar i den pampiga före detta generatorhallen. Vänskapen och värmen vinner över de kalla kala väggarna som strax kommer att prydas av genomarbetad amatörkonst.

Ann-Caroline Breig från Konstkraft tittar nyfiket på tavla efter tavla.

– Det är en jätterolig final på sommaren. Först hade vi blandat i sommarsalongen, sen en retrospektiv textilutställning och nu lokala amatörkonstnärer. Jag är rätt imponerad över många, säger hon.

Och den sista givna frågan går till George Ayres. Blir det någon fortsättning?

– Två har redan frågat. Vi håller nog på till jag blir allt för gaggig, säger han.