Aktörer redo om Stenö läggs ut på extern drift: "Fler än två intresserade"

Om kommunfullmäktige säger ja till att upphandla extern drift av Stenö camping och havsbad, så kan ett avtal finnas i bästa fall till midsommar 2018, säger säger Hans-Göran Karlsson, chef för kultur- och samhällsserviceförvaltningen. De interna diskussionerna har gjort att beslutet drar ut på tiden. Kommunen blev "bränd" av tidigare erfarenheter då Stenö var utom kommunal ägo.

Men att knyta upp en extern driftare blir inte ett fiske i helt okända vatten. Intresserade finns redan – "fler än två" – säger förvaltningschefen, varav någon redan varit i Stenö och tittat.

– Det finns intressenter och de har fått reda på att de kan bli en upphandling. De här parterna vill expandera både med ställplatser och stugor. Vi vill få in en part med muskler som långsiktigt kan utveckla Stenö. Det är ju en riktig dragare i Söderhamn och fortfarande en oslipad diamant, säger Hans-Göran Karlsson.

Att utveckla Stenö kommer att kosta pengar. Från kommunens sida ser man att den som kliver in och tar över driften också investerar. Hur mycket pengar det kan handla om är svårt att sia om, enligt Hans-Göran Karlsson. En annan variant är att kommunen investerar och sedan reglerar kostnader med hyra till driftaren.

– Så gör vi idag med våra hamnar till exempel och det är ett ganska smakfullt upplägg. Men det här kommer att bli en diskussion mellan oss och den som vinner anbudet, säger Hans-Göran Karlsson.

Han ser att en "stor spelare" i branschen kommer in. Och den som kliver in och ska investera vill ha långa kontrakt. Det kan handla om upp till 25 år, enligt erfarenheter som hämtats in från andra kommuner. Hur ett kommande avtal utformas blir viktigt för båda parter.

– Från vår sida vill vi förstås villkora olika saker, likadant blir det förstås för den andra parten. Det är många parametrar i det här, många affärsjuridiska saker som blir viktiga.

Den vidare färden mot extern drift går i flera led. Först ska kommunfullmäktige ge grönt ljus till förvaltningen för kultur- och samhällsservice att utforma en upphandling. Den får en vinnare som förhandlar med kommunen om ett avtal. Avtalet går slutligen upp i fullmäktige igen för att godkännas.

– Det känns helrätt att gången är så här. Beslutet tas på högsta nivå, det ger trygghet, säger Hans-Göran Karlsson.

När det gäller säsongen 2018 laddar kommunen för drift som tidigare, med samma entreprenör i restaurangdelen. Nybygget av serviceanläggning och restaurang på området har stannats upp, men kommer att ta ny fart när en extern driftare kontrakterats.

– Vi rullar på och sköter underhållet, men sen hoppas vi på någon som vi kan ha en långsiktig relation med, säger Hans-Göran Karlsson.

Kommunfullmäktige tar upp frågan om upphandling i slutet av januari.

