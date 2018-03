SMHI varnar för plötslig ishalka i södra Hälsingland

Under förmiddagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka i länet under måndagen. Varningen gäller framför allt Gästrikland och södra Hälsingland. Man varnar även för kulingvindar till havs och prognosen visar på nordliga vindar upp till cirka 15 meter per sekund.

Så här definierar SMHI klass 1-varning för plötslig ishalka:

Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Källa: smhi.se