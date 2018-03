Så förbereder unga paret sitt bröllop i tv: "Kommer sluta med p-piller direkt efter"

Hamrångeparet tar emot hemma i sin lägenhet i den rikskända familjevillan i Hamrånge. Än är Vinterlandet, byggt ovanpå poolen i trädgården täckt av snö i vårsolen. Och det står fortfarande "God Jul" med stora bokstäver på deras hus. Bambi tittar fram ur snön, och tomtar syns lite här och var. Som mest kunde det komma uppemot 500 personer under en dag i jul. Emma och Conny hade säkert kunna tjäna en rätt bra slant om de hade tagit entré.

TV: Emma och Conny berättar om bröllopsplanerna och visar runt i sin lägenhet:

2016 vann de Kanal 5-programmet "Julkampen" med 33 000 lampor, vilket de dubblerade till 66 000 i fjol. Via sin medverkan kom de i kontakt med tv-folk på sociala medier, som hade snappat upp att de var förlovade och gick i giftermålstankar. Produktionsbolaget Warner Bros. planerade en ny serie om unga brudpar och bad dem söka vilket de gjorde med en egen video tidigt 2017. I april spelades ett pilotavsnitt in och senare under året fick de veta att de var ett av elva antagna par. Samt att TV3 (MTG) köpt in formatet.

I avsnittet som vi ännu inte vet exakt när det sänds får vi följa Emma och Conny under en vecka i december till och med avslöjningsceremonin, då de förkunnade sitt bröllop. Den hölls i Stora Retorten i Gasklockorna 9 december. Det hela var maskerat som en "julbal", inget stod på inbjudan om giftermåls-förkunnandet.

– Folk blev överraskade, så det var jättekul, säger Emma.

Paret är det enda som inte gifter sig i programmet. Detta var även produktionen medvetna om. Men det är inte omöjligt att det blir en säsong två av "Unga brudpar" och då kanske vi får se deras bröllop, som kommer hållas på Engeltofta 30 juni.

Enligt Statistiska Centralbyrån var medelåldern för att gifta sig under 2014 i Sverige 33,2 år för kvinnor och 35,7 för män. Conny har fyllt 22 och Emma gör det senare i år. De ligger alltså en bra bit under snittet. Eller - så lever de lite mer som förr: gifter sig först och skaffar barn sen. Emma är i alla fall blixtsnabb med svaret om barn.

– Jag vill ha tre barn, helst fem. Direkt efter bröllopet kommer jag sluta med p-piller.

– Max två, kontrar Conny.

De lärde känna varandra när de började i samma sjätteklass på Bergby Centralskola omkring 2008. Till en början var de inte alls vänner, eftersom Conny kom från "konkurrenten" Norrsundets skola.

– Vi brukade berätta spökhistorier om Conny, fnissar Emma.

Sommaren 2010, sommarlovet till åttan, skulle de dock bli bästa vänner. Och det är här vi hittar kärnan till att de har hållit ihop så länge, tror de. De kände varandra utan och innan de blev ett par skolavslutningen 2012, då 16 år gamla.

– Jag har ju tjatat länge om vi ska gifta oss och pushat på dig. Men det är ju för att jag älskar dig, det finns bara en god tanke bakom, berättar Emma och ser sin fästman i ögonen.

De menar att de inte har några som helst hemligheter för varandra. Så till den grad att de har gemensamma konton på alla sociala medier. Ett bra sätt att undvika svartsjuka menar de unga tu.

Nyårsafton mot 2014 förlovade de sig i samförstånd. Vilket inte räcker menar Conny.

– Jag planerar att gå ner på knä, jag tycker det ska gå till så. Jag ska bara hitta rätt tillfälle att överraska Emma.

Sommaren 2018 ska det alltså ske. Bröllopet kommer bli borgerligt med ett 60-tal gäster. En intim känsla är målet.

– Jag vill inte ha det för stort, det ska gå att hinna prata med alla, säger Emma.

Det kommer inte slösas på någonting då bröllopsbudgeten är satt till 200 000 kronor. Ungefär lika mycket som notan för julbelysningen 2016 och 2017 tillsammans.

– Vi vill inte snåla på något, som vi sedan kommer ångra. Vi försöker ha så mycket roligheter som möjligt, säger Emma och framhåller det positiva i att de redan fått göra ett genrep i och med balen.

– Man gifter sig ju bara en gång i livet, flikar Conny in.

Ja, kanske kan man säga att Emma och Conny är lite mer USA än Sverige. De gillar det överdådiga - när saker och ting är "over the top" eller "all in or nothing" som de säger. Vare sig det gäller att ordna fest i hemma-baren, bilvalet i att skaffa en Porsche, eller att planera en resa. Paret är för övrigt, via Emmas pappa, bekanta med Leif-Ivan Karlsson, känd från realityprogrammet "Karlssons" och har hälsat på honom i Florida. En annan svensk känd för att inte följa jantelagen, som faktiskt också först var påtänkt att viga dem.

Att gifta sig ungt sticker i ögonen på vissa. Så till den grad att vissa kompisar har fallit bort.

– Många tycker inte att det är så bra att vi gifter oss, säger Conny.

– "Ni är så unga, det kommer inte hålla" säger vissa. Då svarar vi att "det är såna vi är, vi kommer hålla ihop". Det är deras förlust, säger Emma.

Emma Sjöberg och Conny Berglund

Emma jobbar på Ica i Bergby. Conny var tidigare på Coop Norrsundet och letar nu nytt arbete.

Connys föräldrar är inte gifta, men Emmas gifte sig tidigt, pappa var ungefär som paret är nu, mamma omkring 19 år.

Paret är även aktiva i Emmas storebrors företag Camball Sweden, som anordnar en orienterings-race-tävlingar för bilar.

Parets mål är att hitta ett eget hus, någonstans kring Hamrånge till en början. Helst vill de bygga ett helt nytt från grunden framöver. En tanke finns även om att bo i USA. "Men vi kommer alltid tillbaka hit".

De har precis ansökt till Skatteverket om ett nytt efternamn, vilket de vill hålla hemligt. "Vi tror ingen annan heter så i Sverige", avslöjar de.

Bröllopsresan går troligen till Maldiverna eller Bali. "Det är värmen vi vill åt" konstaterar de.

Emma har bott i huset i Hamrånge sedan 2006. Tidigare känt som "Kråkslottet". Julpyntandet började de med 2010.

"Unga brudpar" har premiär måndag 2 april klockan 20.30 i TV3 och Viafree.

