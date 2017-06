Så blir midsommarvädret i Hälsingland: "Ingen munter prognos"

På fredag drar midsommarfirandet igång på flera ställen runt om i Hälsingland, och fredagen väntas också bli den vädermässigt finaste dagen på helgen. Under förmiddagen och tidig eftermiddag förväntas det vara soligt och tidvis halvklart med temperaturer upp emot 16-18 grader.

– Under kvällen kommer dock ett regnområde från sydväst att dra in över Hälsingland, det regnområdet kommer att ligga kvar under stora delar av helgen, säger Maria Jönsson, meteorolog på Foreca.

Under lördag och söndag blir vädret fortsatt ostadigt där regnskurar avlöses av uppehåll.

– Det blir nu kallare och temperaturerna kommer att ligga mellan 12-15 grader, fortsätter Maria Jönsson.

Det ostadiga vädret tar sig in i början av nästa vecka men temperaturerna letar sig långsamt uppåt.

– Fortsatt ostadigt med växlande molnighet, men till veckan kan det kan komma att bli upp till 22 grader, säger Maria Jönsson.

