Risk för plötslig ishalka – och så blir vädret i Hälsingland i jul

På fredagen blir det fortsatt klart till halvklart väder i hela Hälsingland, med frosthalka som ligger kvar sedan tidigare. Under natten mot lördag ser det dock ut att bli mer ostadigt väder.

– Det kommer in ett nederbördsområde med både snö och regn, och eftersom vägarna fortfarande är kalla så kan det finnas risk för plötslig ishalka, som också ligger kvar under morgonen, säger Kristoffer Molarin, meteorolog vid Foreca.

SMHI har också utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka i hela Gävleborg under natten.

Under lördagen blir det sedan lägre temperaturer med några plusgrader. Det kan också bli blåsigt i norra delarna av Hälsingland, med tidvis hårda vindbyar.

– Det är inte omöjligt att det då kan kan falla ner ett och annat träd på vägarna, säger Kristoffer Molarin.

På själva julafton ser det ut att bli soligt under morgonen och förmiddagen, följt av ett snöfall som drar in under kvällen eller natten. Därefter kan det komma in ett nytt snöfall under juldagen och annandagen, då det kan falla upp till fyra centimeter ny snö.

Prognosen: Det blir en vit jul i Hälsingland