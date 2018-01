Risk för lokal ishalka längs hälsingekusten

Vid 06-tiden på onsdagsmorgonen gick trafikservice ut med information om att det råder ishalka på en del vägar i Hälsingland. Ishalka kan råda främst på vägar i områdets södra delar och längs med kusten.

Sedan tidigare har flera trafikolyckor inträffat i det halkiga väglaget. På tisdagen inträffade flera olyckor på Bergsjövägen och bland annat fick fyra personer föras till sjukhus med svåra skador efter en frontalkrock med en lastbil.

Under natten mot onsdagen förlorade en lastbilschaufför kontrollen över sitt fordon och välte med sitt ekipage på E4 i höjd med Vattrång. Bärgningsarbetet kommer att pågå under onsdagen vilket gör att trafiken leds om via väg 307 från Jättendal via Bergsjö och väg 758 mot Hudiksvall. Norrgående trafik leds om via Strömsbruk och väg 781 mot Harmånger.

