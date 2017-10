Regionen backar – slopar extra jourtjänstgöring för ambulanspersonal

När den omstridda jourtjänstgöringen för ambulanspersonal infördes i fjol möttes modellen av stark kritik och flera uppsägningar. Nu rapporterar SVT Gävleborg att regionen backar och arbetstidsmodellen med extra jour försvinner.

Under slutet av förra veckan kom alla parter överens om att slopa den omstridda jourmodellen helt och hållet. Enligt SVT Gävleborg innebär det nya avtalet dessutom att arbetstiden för ambulansanställda sänks till 35 timmar och 15 minuter per vecka under nio månader av året. Under sommaren gäller arbetstiden 38 timmar och 15 minuter per vecka.

Den minskade arbetstiden innebär också att mer arbetskraft måste anställas, något som beräknas kosta sju miljoner kronor. Peter Sund, chef för ambulansverksamheten, tror dock inte att det betyder att mer pengar behövs till ambulansen.

– Vi räknar med att klara detta ändå, säger han till SVT Gävleborg.

